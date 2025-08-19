Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»

174

Заслуженный артист Самарской области, актёр Самарского академического театра драмы Владимир Васильевич Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».

«За труды в культуре и искусстве» — государственная награда Российской Федерации, учреждённая Указом Президента РФ.



Владимир является ведущим артистом театра, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.

Многие годы работы актера на самарской сцене свидетельствуют об исключительном умении артиста создавать глубокие, запоминающиеся характеры, при этом постигая и воплощая авторскую стилистику образов.



Фото: минкульт СО