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Юра Борисов получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора». Номинанты на премию были объявлены в прямом эфире из Лос-Анджелеса, передает РБК.

Вместе с Борисовым в этой категории представлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик»).

Также «Анора» претендует на победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Всего у картины шесть номинаций.

Это стало первой личной номинацией на «Оскар» россиянина после распада СССР. В разное время на заветную статуэтку претендовали советские и российские картины — из 24 фильмов добиться желаемой награды удалось шести.

Фильм «Анора» рассказывает о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. «Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак», — гласит синопсис. Также в актерском составе — Пол Вайсман («30 событий за 30 лет»), Карен Карагулян («Проект «Флорида»), Ваче Товмасян («Невероятные приключения американца в Армении»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Дарья Екамасова («Жила-была одна баба») и другие.

Премьера «Аноры» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». Критики называли фильм реалистичной версией «Красотки».

Фото: pxhere.com