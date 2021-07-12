Юные артисты из Самарской области стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Звезды народного искусства»

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Юные артисты из Самарской области стали лауреатами Всероссийского заочного фестиваля художественного творчества «Звезды народного искусства», который проводится под эгидой Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

Всероссийский заочный фестиваль художественного творчества «Звезды народного искусства» (дети) стартовал 1 апреля в дистанционном формате и объединил 176 детских коллективов и солистов из всех регионов страны. Смотр проходил по номинациям: «Народная музыка», «Народное пение», «Народный танец», «Традиционная культура», «Цирк».

Всего в Фестивале приняли участие почти 180 исполнителей. Лауреатами стали коллективы и солисты из Республики Алтай, Бурятии, Дагестана, Марий Эл, Татарстана, Тывы, Чувашии, Астраханской, Кемеровской, Липецкой, Омской, Самарской; Свердловской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Решением жюри конкурса звание Лауреата присвоено 20 коллективам и солистам. Среди победителей – юные таланты, ученики музыкальных школ, воспитанники Домов культуры и ведущих творческих коллективов Самарского региона:

Диплом лауреата в номинации «Народная музыка» завоевал

Мусин Амин Салихович МБУ ДО «Детская центральная музыкальная школа» г.о. Самара (педагог — Бойко Дмитрий Викторович);

Диплом I степени

Народная цирковая студия «Каскад» МБУ «Социокультурный досуговый комплекс» г. о. Чапаевск (руководитель — Евдокимова Лариса Николаевна);

Диплом II степени

Зайцева Арина Александровна МБОУ ДО «Детский Дом культуры» г. о. Тольятти (руководитель — Богоявленская Вероника Николаевна);

Диплом III степени

Заслуженный коллектив народного творчества Образцовый ансамбль танца «Счастливое детство» МБУ ДО «Детский Дом культуры» г. о. Тольятти (руководитель — Морозова Марина Геннадиевна);

Герасименко Варвара Сергеевна МБОУ ДО «Суходольская Детская музыкальная школа» м. р. Сергиевский (педагог — Фечина Лидия Александровна).

Лариса Евдокимова, руководитель Народного самодеятельного коллектива цирковой студии «Каскад» муниципального бюджетного учреждения «Социокультурный досуговый комплекс» городского округа Чапаевск: «В настоящее время в коллективе занимаются более 80 человек. Наш коллектив по праву считается «кузницей» цирковых артистов. Шесть выпускников студии связали свою жизнь с профессиональным цирком. Ребята и в настоящее время оказывают поддержку своему коллективу, являются его наставниками, проводят мастер-классы. Наш коллектив — лауреат межмуниципальных, областных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов детского и юношеского творчества. Только в первом полугодии 2021 года мы приняли участие в 25 фестивалях и завоевали 12 дипломов лауреата, два Гран-При. «Каскад» является лауреатом V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России», в 2020 году оказался лидером народного голосования этого фестиваля. Безусловно, победа во всероссийском фестивале художественного творчества «Звезды народного искусства» стала для всех нас еще одной ступенькой к успеху, показателем конкурентоспособности коллектива».

Лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте в ноябре 2021 года в Москве.

Фото: Образцовый ансамбль творчества «Счастливой детство»/минкульт СО