Юлия Гаврилова из села Кинель-Черкассы на  2 месте в  финале отборочного этапа конкурса  «Детское Евровидение – 2021» 

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Сегодня, 30 октября, в эфире федерального телеканала «Карусель» были названы имена лучших исполнителей по итогам российского национального отборочного этапа конкурса «Детское Евровидение – 2021»!

Первое место профессиональное жюри присудило москвичке Татьяне Меженцевой с песней Mon ami. «Победителем национального отборочного конкурса «Детское Евровидение – 2021» становится Таня Меженцева», – объявили ведущие национального отбора, организованного Академией Игоря Крутого.

Второе почетное место заняла наша землячка, 13-летняя жительница с. Кинель-Черкассы Юлия Гаврилова с песней «Мое имя Любовь». По условиям конкурса, второе место фактически означает, что Юлия является дублером победителя конкурса! И в случае, если победительница Татьяна Меженцева не сможет по каким-либо причинам участвовать в Международном конкурсе исполнителей детской песни «Евровидение-2021» в Париже, то представлять Россию поедет участница от Самарской области – Юлия Гаврилова.

Необыкновенно трудолюбивая и влюбленная в музыку 13-летняя Юля уже обладательница 27 международных наград. За ее спиной такие известные проекты, как «Битва талантов», «Синяя птица» и «Голос. Дети», где юная артистка показала очень достойный результат.

Первой впечатлениями по итогам конкурса поделилась мама Юлии, Наталья Гаврилова: «Все участники финала настоящие артисты и профессионалы с большой буквы! Ведь нас, родителей, даже не пустили в зал, где проходили съемки и оглашались результаты. Я помогала и поддерживала Юлю только на подготовительных этапах. И подготовка к такому крупному музыкальному конкурсу очень трудоемкий и непредсказуемый процесс. Например, у нас случился казус с костюмом: мы привезли с собой шикарный белоснежный наряд, но стилисты от команды конкурса посчитали, что выступление будет в другом образе: максимально простые джинсы. Тогда я сказала Юле: «Это не самое важное, Рыбак вообще вышел босиком и в обычных льняных брюках и победил!» Мы очень хотели, чтобы Самарская область представляла Россию на Евровидении. И мы продолжим работать в этом направлении. Я благодарна такому шикарному опыту, который подарил нам конкурс, я надеюсь на дальнейшее творческое сотрудничество и с наставниками, и с участниками. Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал Юлю. Самарская область очень нас поддерживала в онлайн-голосовании, для артиста это очень важно, это дает стимул и волю к победе!»

На протяжении онлайн-голосования, которое проходило с 20 по 25 октября, пользователи социальных сетей отмечали, что песня «Мое имя Любовь» отличается от остальных: «Яркая, зажигательная музыка под стать своей исполнительнице». Автором музыки песни Юлии выступил известный музыкальный продюсер и композитор Игорь Смирнов, он же поддерживал представительницу 63 региона на финальных этапах конкурса. «Финал отборочного российского этапа конкурса "Евровидение" уже колоссальное достижение для каждого из 12 финалистов. Только представьте: ребят выбирали сначала из сотен заявок, потом из 65 полуфиналистов и в конце лишь 12 человек поборолись за право представлять Россию в Париже. Каждый из этих этапов сам по себе очень волнителен для участников. Юля с нашей песней «Моё имя Любовь» выступила здорово, мы получили 4-е место по результатам зрительского голосования и 2 место по результатам профессионального жюри. Юля – большой артист с блестящим музыкальным будущим. У нас была отличная песня и крутое выступление. Уверен, в этот раз нам просто не хватило капельки везенья. Но эта дверь закрылась, чтобы открылись другие. Мы уже работаем над новым материалом. Поддерживайте нас, вместе мы непобедимы!», – прокомментировал выступление Юлии Игорь Смирнов.

В министерстве культуры Самарской области также следили за конкурсом. «Мы рады, что Юля Гаврилова заняла почетное второе место в финале национального отбора «Детского Евровидения – 2021». Юлия победитель и лауреат многих творческих конкурсов. Она давно хотела попасть на конкурс "Евровидение" и её мечта сбылась! А наша задача, как взрослых помочь детям во всем, что бы они имели весь спектр возможностей для гармоничного развития и творчества. Призовое место Юлии Гавриловой закономерно, ведь сошлись одновременно таланты юной исполнительницы и педагогов, поддержка семьи с вниманием и любовью благодарных зрителей. В Самарской области многое уже сделано и делается для поддержки, развития детей и молодежи в сфере культуры. Проводятся многочисленные творческие конкурсы, осуществляется плановый капитальный ремонт детских школ искусств, оказывается государственная поддержка, в том числе сельским учреждениям культуры и их сотрудникам. Именно из успеха и достижений наших детей сегодня рождается наше общее блестящее, интересное и культурно насыщенное будущее», – прокомментировали в пресс-службе областного министерства культуры итоги национального отборочного этапа конкурса «Детское Евровидение – 2021».