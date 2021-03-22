Юбилейный фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет в Самаре

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Организаторы предложили угадать дату.

На днях стало известно, состоится ли в этом году в Самаре ВолгаФест. В этом году должен пройти пятый, юбилейный фестиваль и организаторы пообещали, что он обязательно будет. Но точная дата и место проведения пока неизвестно — все это окутано завесой тайны. Пока только есть информация, что ВолгаФест пройдет в июне на второй очереди набережной. А вот в официальных аккаунтах в социальных сетях организаторы проводят даже небольшую викторину, в которой предлагают угадать точную дату проведения феста.

Как сообщили в пресс-службе ВолгаФеста все подробности и точную дату жители Самары смогут узнать уже на следующей неделе, пишет Самара онлайн24.