Выставка памяти Игоря Кузнецова «Волжская Русь» открылась в Самаре

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7 февраля в 18:00 в выставочном зале СРО ВТОО «Союза художников России» на ул. Молодогвардейская, 209 открывается выставка памяти Игоря Кузнецова «Волжская Русь».

Кузнецов Игорь Валентинович (21.04.1948г. – 23.09.2021г.) окончил Куйбышевскую художественную школу №1, класс преподавателя Венира Кныжова (1969г. – 1973г.) и Куйбышевский политехнический институт (1966г. – 1973г.). Огромное влияние на его живопись оказал Валентин Пурыгин, которого Игорь Кузнецов считал своим другом и учителем.

Живописец работал в жанрах пейзажа, портрета, славянского фольклора.

Художник волею судьбы. Много и с огромным удовольствием рисуя в детстве, Игорь Валентинович и не помышлял о специальности художника. Поэтому он получил серьезное образование и успешную работу. Параллельно с учебой в институте, Кузнецов окончил художественную школу, начал общаться с художниками и у него появилось огромное желание писать.

Спустя некоторое время он стал руководителем изостудии «Радуга» центра внешкольной работы Октябрьского района «Поиск», далее преподавателем МБОУ ДОД г.о. Самара «ДХШ№3». Долгая работа с детьми, увлеченная, с огромной отдачей и любовью, давала также время и на творческие работы, участие в выставках, поездки на пленэры.

«Мир прекрасен, его следует воспевать, он стоит того», — это жизненное кредо и творческая установка художника.

«Главным в своей работе считаю — отразить этот прекрасный мир на холсте. Это Волга, Жигули, город, в котором живу, мои друзья, женщины, дети, славянские веды и легенды Жигулей, отражение в мокром асфальте и солнечные головы подсолнухов», — такой ответ на вопрос «Что вы считаете главным в своей работе», дал художник накануне своего 60-летия в интервью в газете «Волжская заря».

«Я родился в Самаре, и это мой любимый город. Люблю Волгу, набережную, старые улочки, самарские дворики, которые сейчас так безжалостно уничтожаются, варварски застраиваются «небоскребами». Но жить и работать вне Самары я бы не смог. Говорю это осознанно. Даже когда мне приходится уезжать по делам на короткий срок, я начинаю тосковать по Самаре».

Выставка будет проходить с 7 по 21 февраля 2022 года.

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