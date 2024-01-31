Выставка «Куликово поле. Поле ратной славы» откроется для посетителей 1 февраля в Самарском археологическом центре

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Куликово поле – первое ратное поле России. 21 сентября 1380 года произошла битва между объединенными русскими войсками и ордынскими силами. Первая за долгое время победа воодушевила русский народ, стала толчком для дальнейшего объединения и противостояния вражеским силам, привела к окончательному освобождению от ига. По словам Л.Н. Гумилева «пошли на поле Куликово рати разрозненных княжеств, а вернулся единый русский народ…»



Выставочный проект расскажет о событиях, предшествующих сражению, политической и экономической ситуации на Руси и в Орде, жизни и деяниях князя Дмитрия Донского и героев, принявших участие в сражении.

Будут представлены находки с места сражения, наибольший интерес для посетителей представляет предметы вооружения и снаряжения.



Самой многочисленной из представленных находок будут являться наконечники стрел. Также гости смогут увидеть наконечники копий, сабли, топоры, фрагменты пластинчатых доспехов. Особый интерес представляют находки снаряжения всадника – удила, стремя, шпоры, подпружные пряжки необходимые для крепления седла.

Для того чтобы выставку смогли посетить разные категории посетителей организаторы предусмотрели многоуровневые конструкции. Выставка содержит интерактивно-образовательное наполнение: игры и аудио-контент.



Экспозиция будет размещена в Археоцентре по адресу г. Самара, ул. Фрунзе, 96Е с 1 февраля по 28 июня.

Организаторы выставки - Государственный музей-заповедник «Куликово поле» совместно с Самарским историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина.

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