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Вячеслав Федорищев выступил на стратсессии под председательством Михаила Мишустина по вопросам сохранения объектов культурного наследия

10 декабря 2024 19:49
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Правительство региона совместно с общественниками, градозащитниками, волонтерами, партнерами, Правительством РФ ведет большую работу по сохранению объектов культурного наследия.

Во вторник, 10 декабря, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам сохранения объектов культурного наследия. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который выступил с докладом о работе региона по данному направлению.

В стратсессии участвовали руководители Администрации Президента, федеральных органов власти, ведомств, институтов развития, главы субъектов. Председатель Правительства РФ подчеркнул, что практически в каждом российском регионе есть сохранившиеся предметы монументального искусства, старинные здания, храмы, остатки древних городищ. Они рассказывают об отечественной многонациональной культуре, привлекая историков, архитекторов, представителей творческой сферы, туристов. Всего таких объектов в стране сейчас около 160 тысяч. «Бережное отношение к памятникам истории, архитектуры, традициям, духовно-нравственным ценностям значит не только заботу о прошлом. Это и наше обязательство перед будущими поколениями», – отметил Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу: к 2030 году привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, чтобы они могли стать украшением городов и сельских территорий.

На территории Самарской области находится 1003 объекта культурного наследия федерального и регионального значения, а также 501 выявленный объект культурного наследия и 2471 памятник археологического наследия. Правительство региона совместно с общественниками, градозащитниками, волонтерами, партнерами, Правительством РФ ведет большую работу по сохранению объектов культурного наследия. Подробнее об этом Михаилу Мишустину и участникам стратсессии доложил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Губернатор, в частности, подчеркнул, что на региональном уровне разрабатываются дополнительные меры поддержки для привлечения внимания инвесторов к работе по восстановлению ОКН, принят ряд документов, направленных на сохранение культурного наследия.

Кроме того, Самарская область вошла в число 8 регионов, где запущен пилотный федеральный проект, позволяющий инвестору получить заем по льготной ставке на реставрацию объекта культурного наследия. После завершения работ при соблюдении обязанностей по использованию и надлежащему содержанию объекта инвестор может стать его правообладателем. Для участия в проекте были выбраны три объекта: два «Дома Юрина» на ул. Льва Толстого, д. 38 и на ул. Степана Разина, д. 52, а также «Дом П.Е. Каткова» на пересечении ул. Комсомольская и ул.Водников. Объекты не эксплуатируются, находятся в неудовлетворительном состоянии. На каждый объект найден инвестор – это компании Самарской области.

Также Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области разрабатывается программа «100 объектов культурного наследия», которая рассчитана до 2030 года. В нее будут включены знаковые памятники архитектуры, требующие реставрации.

«Формируем программу с учетом предложений экспертов отрасли и неравнодушных жителей региона, которые многие годы защищают культуру и историю родного края. Задачу по сохранению объектов культурного наследия решаем совместно с общественниками, градозащитниками, волонтерами, финансовыми институтами развития, партнерами, Правительством РФ. На стратсессии озвучил ряд инициатив, которые важны не только для нашего региона, но и всей страны», — сообщил по итогам стратсессии глава Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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