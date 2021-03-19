Встреча-дискуссия с режиссером короткометражных фильмов Амиром Парсамэром (Иран) пройдет в Самаре

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В 20 марта у любителей французского языка будет возможность познакомиться с франкоязычным режиссером короткометражных фильмов Амиром Парсамэром (Иран) в ходе онлайн встречи-дискуссии. Встреча пройдет на французском языке с переводом на русский язык.

Встреча-дискуссия состоится 18:30 в Самарской областной библиотеке по адресу Проспект Ленина, 14А. (Отдел литературы на иностранных языках.)

Вход на мероприятие свободный. Ношение маски строго обязательно.

Амир Парсамэр начинает изучение сценарного мастерства в 2005 под руководством одного самых великих иранских режиссёров Naser Taghvaei. В это же время он пишет о кино и зарубежных фильмах для Le Film и Le Cinématographe.

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