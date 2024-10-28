Впервые в САТОБ пройдут спектакли с описанием для незрячих и слабовидящих

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30 октября в 18.30 Шостакович Опера Балет впервые проведет показ оперы А.Бородина «Князь Игорь» с описанием для незрячих и слабовидящих.

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

До конца театрального сезона 2024-2025г Шостакович Опера Балет проведет всего шесть показов с тифлокомментированием: по два раза оперы «Князь Игорь», «Евгений Онегин», «История Кая и Герды», сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: pxhere.com