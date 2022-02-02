Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре

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5 февраля в 13.00 и 15:00 в ДК «Октябрь» пос. Мехзавод Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в новой, оригинальной вокально-хореографической постановке, созданной по мотивам одноименного произведения А.С. Пушкина.

Сказочная история, созданная гением великого русского поэта, рассказанная языком народных танцев и песен, сопровождаемая виртуозным исполнением оркестра Волжского народного хора, захватит воображение зрителей любого возраста.

"Богатое обрамление сценических декораций, обилие красочных костюмов, искрометная игра актеров, позволят зрителям перенестись в волшебный мир поэтической сказки, где они смогут следить за приключениями знакомых с детства героев, а также новых персонажей, испытывая радость от прикосновения к тайне творчества великого русского поэта, так просто и неподражаемо изобразившего извечную борьбу добра со злом и конечное торжество справедливости", - сообщает пресс-служба минкульта СО.

В музыкальной сказке прозвучат известные мелодии из произведений русских и зарубежных композиторов: М.П. Мусоргского, А.Н. Верстовского, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, Л. Берстайна, а исполнит их в авторской обработке блистательный оркестр Волжского хора.

Билеты на концерт доступны для покупки на сайте volgachoir.ru, в том числе и по Пушкинской карте. Тел. кассы: 8(846)3337667.

Фото: минкульт СО