«Волжские сезоны 2022»: стартовал региональный смотр-конкурс детского и юношеского танца

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Стартовал региональный смотр-конкурс детского и юношеского танца в рамках фестивального проекта «Волжские сезоны 2022» (заочный этап).

Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» объявляет о начале приёма заявок на участие в фестивальном проекте «Волжские сезоны 2022» и региональном смотре-конкурсе детского и юношеского танца среди творческих коллективов Самарской области.

Заявки принимаются до 24 ноября 2022 года. На данном этапе отбор участников, которые пройдут в очный этап смотра – конкурса, будет осуществляться по видеозаписям, предоставленным коллективами. Подать заявку на участие в программе фестивального проекта «ВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ-2022» и подробнее познакомиться с программой можно на сайте Самарского хореографического училища (колледжа) — https://classicdanc.ru

Фестивальный проект «Волжские сезоны» — это продолжение долгосрочной культурно -просветительской и образовательной программы, которая опирается на многолетний успешный опыт работы БФ «Илзе Лиепа» в сфере детского и юношеского танцевального творчества.

В смотре -конкурсе устанавливаются следующие номинации:

— Классический танец

— Неоклассика

— Народный танец

— Народносценический танец

— Народная стилизация

— Современный танец (спортивный, эстрадный и другие).

К участию допускаются номера в формах: соло, дуэт, ансамбль, коллектив.

Программа фестивального проекта рассчитана на руководителей, педагогов-хореографов и участников любительских танцевальных коллективов и призвана оказать позитивное влияние на повышение профессионального уровня педагогов-хореографов, танцевальных коллективов.

В рамках Фестивального проекта «ВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ», созданного Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» под руководством председателя Президиума фонда, народной артистки РФ, лауреата Государственной премии, лауреата Национальной Театральной премии «Золотая маска» И.М.Лиепа, по инициативе губернатора Самарской области Д.И.Азарова и при поддержке и содействии Министерства культуры Самарской области проводится смотр — конкурс детского и юношеского танца среди творческих коллективов Самарской области, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО