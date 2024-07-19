ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этот день приключения для 12-летнего романтика закончились профилактической беседой.
На Волге около спуска по улице Венцека мальчика, дрейфующего на куске пенопласта
Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина: как сохранить здоровье головного мозга
Прогулка может стоить 200 тысяч.
Самарцев предупредили о наказании за проникновение на военные объекты
Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 20 по 26 июля местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
С 20 по 22 июля в Самарской области сохранится жара +30, +31 С
Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона.
За полгода специалисты самарского центра управления сердечно-сосудистыми рисками провели почти 14 000 консультаций
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом
Важная информация о матче «Крылья Советов» – «Зенит»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.88
-0.21
EUR 96.1
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!

19 июля 2024 12:32
219
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!

Любимый горожанами летний опен-эйр пройдет с 26 августа по 1 сентября на старой набережной!

Ждали? Соскучились? А уж мы-то как! Самый романтичный, яркий и творческий фестиваль возвращается. И пройдет он уже в привычном месте — на роскошном пляже старой набережной (Красноармейский спуск). Волга, ветер, магические закаты, музыка, плывущая над волнами… Это магия. Та самая, которая и сотворила наш фестиваль.
 
 Все мы настолько привыкли к нашему любимому волжскому берегу, где мы живем, влюбляемся, гуляем, думаем о завтрашнем дне и, конечно же, мечтаем. Но тема фестиваля 2024 — Другие берега. 

Другие берега — это истории, которые несет в себе древняя Волга, это воздух странствий и открытий, это встречи через сотни лье и влюбленности, которые не украдет ветер. Другие берега — это не только дальние земли, но и собственные края, увиденные свежим взглядом.

В этом году самым важным для нас становится сближение — правого берега с левым; живущих выше по течению реки с живущими ниже; воображаемых нами мест с теми, в которых мы живем каждый день.

Мы приглашаем провести последние дни лета в знакомом месте — на старой набережной. Здесь, на левом берегу Волги, снова зазвучит музыка, а на променаде выступят уличные театры. На песке и в воздухе появятся произведения паблик-арта (часть из них создадим мы вместе).
 

Самарские музеи и галереи объединятся в небывалую площадку — Мобиль. Меняющийся и ежедневно растущий, этот арт-квартал превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий — прямо на пляже.

Ключевыми участниками фестиваля станут гости с других берегов. Это и наши соседи по Волге, и гости с других рек, Оки и Угры. В специальной программе резиденций участники заселят городок из морских контейнеров и заполнят его искусством и историями о своих городах, реках и героях.

В деловом клубе прямо на пляже мы будем говорить о развитии города, и начнем с самого начала — со стрелки рек Волги и Самарки. В формировании контура будущей Самары нам помогут публичные лекции, воркшопы для горожан, прогулки и исследования.

Наконец, с левого берега мы ступим на правый — отдельная часть программы фестиваля впервые состоится на острове Поджабный (он же Проран). Речной кораблик, переправляющий жителей из города за Волгу, станет сценой для аудио-спектакля о влюбленном омике. А на самом острове можно будет отправиться в экспедицию со специальными гидами и открыть для себя мифы «острова черепах», аутентичное искусство заречных и другие секреты Прорана.

Волгафест 2024 — это открытые сердца и дороги, пройденные по суше, воде и воздуху, чтобы встретиться — на других берегах.

Фестиваль реализован при поддержке Правительства Самарской области.

0+
 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024, 10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
У одного из нападавших в руках были камни. Криминал
488
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024, 21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
ЧП произошло вечером 18 июня на 9-й просеке. Происшествия
386
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024, 19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
Сейчас избавляются от изношенного асфальта, разбирают старое щебеночное основание и грунт. Благоустройство
605
В центре внимания
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
19 июля 2024  12:32
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
213
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024  10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
487
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
386
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024  19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
605
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
796
Весь список