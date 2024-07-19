ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!

219

Любимый горожанами летний опен-эйр пройдет с 26 августа по 1 сентября на старой набережной!

Ждали? Соскучились? А уж мы-то как! Самый романтичный, яркий и творческий фестиваль возвращается. И пройдет он уже в привычном месте — на роскошном пляже старой набережной (Красноармейский спуск). Волга, ветер, магические закаты, музыка, плывущая над волнами… Это магия. Та самая, которая и сотворила наш фестиваль.



Все мы настолько привыкли к нашему любимому волжскому берегу, где мы живем, влюбляемся, гуляем, думаем о завтрашнем дне и, конечно же, мечтаем. Но тема фестиваля 2024 — Другие берега.

Другие берега — это истории, которые несет в себе древняя Волга, это воздух странствий и открытий, это встречи через сотни лье и влюбленности, которые не украдет ветер. Другие берега — это не только дальние земли, но и собственные края, увиденные свежим взглядом.

В этом году самым важным для нас становится сближение — правого берега с левым; живущих выше по течению реки с живущими ниже; воображаемых нами мест с теми, в которых мы живем каждый день.

Мы приглашаем провести последние дни лета в знакомом месте — на старой набережной. Здесь, на левом берегу Волги, снова зазвучит музыка, а на променаде выступят уличные театры. На песке и в воздухе появятся произведения паблик-арта (часть из них создадим мы вместе).



Самарские музеи и галереи объединятся в небывалую площадку — Мобиль. Меняющийся и ежедневно растущий, этот арт-квартал превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий — прямо на пляже.

Ключевыми участниками фестиваля станут гости с других берегов. Это и наши соседи по Волге, и гости с других рек, Оки и Угры. В специальной программе резиденций участники заселят городок из морских контейнеров и заполнят его искусством и историями о своих городах, реках и героях.

В деловом клубе прямо на пляже мы будем говорить о развитии города, и начнем с самого начала — со стрелки рек Волги и Самарки. В формировании контура будущей Самары нам помогут публичные лекции, воркшопы для горожан, прогулки и исследования.

Наконец, с левого берега мы ступим на правый — отдельная часть программы фестиваля впервые состоится на острове Поджабный (он же Проран). Речной кораблик, переправляющий жителей из города за Волгу, станет сценой для аудио-спектакля о влюбленном омике. А на самом острове можно будет отправиться в экспедицию со специальными гидами и открыть для себя мифы «острова черепах», аутентичное искусство заречных и другие секреты Прорана.

Волгафест 2024 — это открытые сердца и дороги, пройденные по суше, воде и воздуху, чтобы встретиться — на других берегах.

Фестиваль реализован при поддержке Правительства Самарской области.

0+

