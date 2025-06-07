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Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре

7 июня 2025 16:58
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Ее прочитает краевед, градозащитник, член Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Пузикова.

10 июня в 20.00 во дворе Музея модерна пройдет лекция «Это же метлах!» (12+), приуроченная ко Всемирному дню модерна. Ее прочитает краевед, градозащитник, член Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Пузикова. 

Метлахская плитка – это признак эпохи. Красота и надежность напольной керамики рубежа XIX-XX веков дает возможность не только смотреть, но и ходить по прекрасному. В Самаре встречается плитка отечественных и зарубежных производителей, выполненная в разных стилях и техниках.

На лекции Елена Пузикова расскажет об истории возникновения, успеха, гибели и возрождения производства напольной метлахской плитки и примерах ее использования в Самаре, а также об очистке дореволюционной керамики на Фабрике-кухне, которой занимались волонтеры под руководством членов регионального отделения ВООПИиК.

Вход свободный.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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