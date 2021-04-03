В Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина

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В Москве на 70-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина. Об этом в Facebook сообщил режиссер Михаил Дегтярь, передает РИА Новости.

О смерти артистки он узнал от однокашницы по ВГИКу, которая живет по соседству с Зоткиной.

"Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие", — рассказал Дегтярь.

Зоткина окончила Щукинское училище, работала на студии "Мосфильм".

За роль Оли Чумаковой в фильме "Двое в пути" ее удостоили премий на кинофестивалях в Праге и Донецке. За плечами Зоткиной работа в 21 кинокартине, среди которых "Быть человеком", "Расписание на завтра", "Приключения маленького папы" и другие.

Фото: kino-teatr.ru