Вечер камерной и органной музыки “Четыре столетия шедевров”

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Четыре столетия шедевров», который состоятся 27 октября 2023 г. в 18.30.

Добаховское и баховское, итальянское и немецкое барокко, классицизм и страницы музыки века двадцатого – мозаику из ярких моментов культурных эпох в музыке Европы и России предлагают вниманию слушателей замечательные российские музыканты, солисты барочной капеллы «Золотой век» (Москва) Александр Листратов и Алексей Шевченко. В программе произведения И.С. Баха, Дж. Фрескобальди, С. Ланцетти, В.А. Моцарта, А.Ф. Гедике.

6+

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Александр Листратов – виолончель (художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век, Москва)

Алексей Шевченко – орган (доцент МГК им. Чайковского, Москва)

Дуэт Александра Листратова и Алексея Шевченко существует больше 15 лет. За плечами выступления в самых престижных залах Москвы и Санкт–Петербурга, большинстве стран Европы, в Китае и странах Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Иордания). Помимо премий на международных конкурсах в сольных номинациях, в 2015 году дуэт завоевал Гран–при на международном конкурсе камерных ансамблей в Санкт–Петербурге.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 332 15 66,

☎ 8 905 301 00 92,

☎ 8 960 833 35 34