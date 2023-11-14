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В «ЗИМ Галерее» в Самаре откроется выставка «Архипелаг Грез»

14 ноября 2023 09:52
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В «ЗИМ Галерее» в Самаре откроется выставка «Архипелаг Грез»

Завтра, 15 ноября в 18.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется масштабная выставка «Архипелаг грез» с участием двенадцати художников и двух коллективов из разных городов России. Экспозиция будет состоять из проектов-«островов», воспроизводящих метафору архипелага. Среди работ — инсталляции, живопись, графика и видео, объединенные темой воображаемых миров. 

Выставка вдохновлена одноименным циклом произведений, запущенного в 1970 годах и поныне незавершенного британским писателем Кристофером Приста. В цикле повествуется о воображаемой планете, соединенной тайными нитями с нашей Землей. В придуманном автором мире существуют самые неординарные и неожиданные виды искусств, которыми страстно увлекаются и с которыми нещадно борются. Здесь люди с материка заново открывают себя. 

Выставка до Самары побывала только в Казани, это уникальная экспозиция, открытая в Самаре к посещению с 15 ноября по 14 января. Благодаря поддержке жилого комплекса «ЗИМ Галерея» вход будет свободным (бесплатным) для всех желающих. 

Сергей Гуськов, куратор выставки «Архипелаг грез»:

«Зачем не знаю, ей снятся острова», — эти слова из популярной песни навсегда застряли в головах тех, чье детство пришлось на перестройку и начало 1990-х. Вероятно, они помнят также странное щемящее чувство в груди — как хотелось оказаться на волшебных землях посреди океана, пока вокруг них ревела пробудившаяся от долгого сна история. С давних времен образ острова служит воплощением идеальной замкнутой системы, где возможно что угодно. Именно там строятся утопии, располагаются мифические страны, оказываются литературные персонажи в переломные моменты истории или своего жизненного пути. Остров — это одновременно начало и конец, целый мир in nuce. Каждый человек — это тоже клочок суши, соединенный сложной морской логистикой с россыпью тверди в отдалении. Но плыть от одного острова к другому порой бывает мучительно долго. Нет общего языка, да и темпоральности, бывает, не совпадают: даже близкие люди могут жить в разных, иногда кардинально противоположных эпохах. Настоящая выставка, позаимствовавшая название у цикла Приста, вовсе не предполагает создание иллюстраций к произведениям писателя. Напротив, художники вдохновляются самим приемом — установить среди морских просторов остров и населить его своим воображением. Ведь художественный метод — какой ни возьми, даже самый реалистичный и документальный — не может до конца исключить фантазию. Возможно это самое ценное, что есть в искусстве и что в настоящий момент отчего-то сильно недооценивают. Так почему же не дать ей целый архипелаг для заселения. Пусть художники и зрители построят себе миры — удивляющие, восхищающие, пугающие, любые». 

Участники: Артур Голяков (Казань), ХО ГУЙ (Егор Ефремов, Мария Плаксина) (Екатеринбург), Анастасия Деревякина (Самара), Алексей Журавлев (Самара), Диана Капизова (Москва), Корси (Москва), Денис Крюков (Москва), Максим Ксута (Москва), Рамин Нафиков (Казань), Максим Новиков (Москва), Игорь Поносов (Санкт-Петербург), Серафима Сажина (Санкт-Петербург), spdplf (Илья Борзунов, Дарья Каракулова, Анастасия Тихомирова) (Самара, Санкт-Петербург), Саша Шардак (Казань). 

Организаторы выставки: Центр современной культуры «Смена» (Казань), Фонд поддержки современного искусства «СФЕРА» (Москва), галерея «Виктория» (Самара) и жилой комплекс «ЗИМ Галерея» (Самара).

Место проведения: Культцентр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ЖК «Галактика», ориентир вывеска «Росгосстрах).

График работы выставки: 

Ср-Пт 16:00 – 21:00

Сб-Вс 15:00 – 21:00

Вход свободный.

6+

Теги: Мероприятия

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