В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

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1 декабря в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет экскурсия-лекция по выставке Саши Браулова «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» от искусствоведа Дарьи Волковой и исследователя модернизма Максима Тюгина.

В новом формате лекции-экскурсии ведущие расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио. Чем уникален пингвинариум в зоопарке Лондона, как менялась жилая архитектура вслед за новыми бытовыми потребностями общества, какие здания утрачены, а какие приобрели новую жизнь и функцию, и в чем феномен временной архитектуры — обо всем об этом узнаем на экскурсии. И в процессе познакомимся с ручной вышивкой Саши Браулова , представленной на первой в Самаре выставке текстильного искусства ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ.

1.12 в 16.00

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+