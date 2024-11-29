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В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
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В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

29 ноября 2024 12:08
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В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

1 декабря в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет экскурсия-лекция по выставке Саши Браулова «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» от искусствоведа Дарьи Волковой и исследователя модернизма Максима Тюгина. 

В новом формате лекции-экскурсии ведущие расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио. Чем уникален пингвинариум в зоопарке Лондона, как менялась жилая архитектура вслед за новыми бытовыми потребностями общества, какие здания утрачены, а какие приобрели новую жизнь и функцию, и в чем феномен временной архитектуры  — обо всем об этом узнаем на экскурсии. И в процессе познакомимся с ручной вышивкой Саши Браулова , представленной на первой в Самаре выставке текстильного искусства ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ. 

1.12 в 16.00

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+

Теги: Мероприятия

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