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В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару

20 января 2025 09:44
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В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару

24 января в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» прозвучит «Флейта-позвоночник» (18+) – лирическая исповедь в одном акте для актера и джаз-ансамбля по мотивам одноименной поэмы Владимира Маяковского. Джаз-импровизацию с элементами саунд-драмы исполнят артист театра «СамАрт» Алексей Елхимов и музыкальный коллектив во главе с Дмитрием Дмитриевым.

Владимир Маяковский дважды посещал Самару. Первый раз – в марте 1914-го, вместе Давидом Бурлюком и Василием Каменским. Приезд футуристов тогда наделал немало шума. Второй и последний приезд, уже в статусе одного из главных поэтов страны, состоялся 26-27 января 1927 года.

«Не зря Маяковский мчался в Самару – будто чувствовал, что закипит работа. – вспоминал организатор турне, советский актер и концертный администратор Павел Лавут. – Здесь поэт побил рекорд – четыре выступления в один день: у рабфаковцев, учителей, рабкоров и в партклубе. Как ни подсчитывай, это десять часов чистого разговора с трибуны, да надо учесть еще и беседы в интервалах между встречами. Владимир Владимирович, по натуре человек организованный, в этот день нарушил режим – и вовсе не ел».

Литературно-музыкальное представление «Флейта-позвоночник» в культурном центре «ЗИМ Галерея» приурочено к годовщине последнего приезда выдающегося русского и советского поэта-футуриста в Самару.
 

24 января 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)

12+

Теги: Мероприятия

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