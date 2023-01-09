В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

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С 13 января по 10 февраля в Выставочном зале Союза художников России в Самаре откроется выставка "Голоса старой Самары" (0+).

Выставка — это часть проекта, в котором также будут мастер-классы, лекции и выставки на других площадках. Участвуют в проекте мастера Самарской области, которые занимаются восстановлением и сохранением ремесел, пишет Волга Ньюс.

"Самым большим городским сословием русских городов в дореволюционный период было мещанство. Русские мещане — это те же добропорядочные "викторианцы", бюргеры, третье сословие, горожане, благодаря жизни и деятельности которых развивается город и его население. Значительное количество домов в историческом центре Самары украшают таблички, повествующие о принадлежности бывших хозяев к мещанскому сословию города. Автор проекта, профессор Самарского университета Зоя Кобозева написала монографию "Мещанское сословие г. Самары в пространстве власти и повседневности (вторая половина XIX — начало XX в.) или Рассказ о душе с повинностями". Для исторической памяти горожан, для обоснования уникальности имиджа Самары необходимо подкрепить научные разыскания визуальной привлекательностью этой темы для создания символического образа города, так как мещанская культура заключает в себе значительное количество символов — знаков, связанных с предметным миром городских семей, их модой, домашним бытом, традициями", — рассказывают организаторы выставки.