 В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники заседания обсудили  промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период до 2024 года.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
Самарская область – в первой 30-ке регионов РФ по показателям вакцинации. Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей.
Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба СО
Член Совфеда Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от COVID-19 два дополнительных выходных.
В Совфеде предложили давать выходные привившимся от COVID-19
Для 4,5 тысяч жителей услуга пока недоступна из-за отсутствия дорог до их населенных пунктов.
"ЭкоСтройРесурс": вывоз отходов обеспечили для 99% населения Самарской области
Это была четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих.
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Niva после простоя из-за дефицита электронных компонентов
Посвященную Всемирному дню китов и дельфинов.
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области.
В Самаре двое бывших сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки, пойдут под суд
Как пишет издание, в подпольной тюрьме имеются камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.
СМИ: в Ленобласти обнаружили подземную тюрьму 
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.35
0.18
EUR 87.61
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд

19 июля 2021 19:29
158
Актриса снялась в 20 телесериалах и шести фильмах.

В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и шести фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC, передает РИА Новости.

По его данным, Мэри Уорд пережила две мировые войны и стала свидетельницей двух пандемий. Она умерла в доме престарелых в Мельбурне.

Как сообщили ее родственники, в последние месяцы актриса мало с кем виделась из-за ограничений вокруг COVID-19 в австралийском штате Виктория.

Во время Второй мировой Мэри Уорд была одной из первых женщин-дикторов радио ABC. Самыми известными сериалами с ее участием стали "Заключенный", "Сыновья и дочери", "Соседи".

 

Фото:    Grundy Television Productions (1979 – 1986)/РИА Новости

Теги: актриса 106 лет Мэри Уорд умерла

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ей было 78 лет.
05 июля 2021, 19:21
Умерла известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра
Ей было 78 лет. Культура
933
Ей было 56 лет.
01 июля 2021, 22:38
Ушла из жизни сценарист, драматург и искусствовед Ксения Драгунская
Е й было 56 лет. Культура
914
Ей было 69 лет.
25 июня 2021, 22:31
Умерла народная артистка России, актриса МХТ им. Чехова Ольга Барнет
Ей было 69 лет. Культура
1276
В центре внимания
Участники заседания обсудили  промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период до 2024 года.
19 июля 2021  22:15
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
25
Самарская область – в первой 30-ке регионов РФ по показателям вакцинации. Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей.
19 июля 2021  22:04
Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба СО
73
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
315
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
351
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
19 июля 2021  11:10
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
658
Весь список