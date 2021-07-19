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В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и шести фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC, передает РИА Новости.

По его данным, Мэри Уорд пережила две мировые войны и стала свидетельницей двух пандемий. Она умерла в доме престарелых в Мельбурне.

Как сообщили ее родственники, в последние месяцы актриса мало с кем виделась из-за ограничений вокруг COVID-19 в австралийском штате Виктория.

Во время Второй мировой Мэри Уорд была одной из первых женщин-дикторов радио ABC. Самыми известными сериалами с ее участием стали "Заключенный", "Сыновья и дочери", "Соседи".

Фото: Grundy Television Productions (1979 – 1986)/РИА Новости