В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова

19 октября тольяттинцам предстоит услышать концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.

На сцене Тольяттинской государственной филармонии встретятся юные таланты, которые своим творчеством и работоспособностью обещают нам свое блистательное будущее, ведь их настоящее уже красиво и убедительно.

Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова и юные музыканты исполнят Концерт для фортепиано с оркестром №23 Ля мажор в трёх частях В. А. Моцарта и Концерт для скрипки с оркестром ре минор ор.47 Яна Сибелиуса.

Шестилетней девочкой Ножель Скрябина уже исполнила Концерт №8 В.А. Моцарта с симфоническим оркестром в Крыму. И в том же возрасте стала обладателем Гран-при на V Международном музыкальном конкурсе имени Р.М.Глиэра «Глиэровская осень» в Москве.

В этом же году она стала обладательницей Первой Премии VALENCIA AWARDS MUSIC COMPETITION в Валенсии, победителем The MAP-IMC в Калифорнии, CLARA SCHUMANN COMPETITION в Брюсселе. А в семь - победителем V Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева в категории «Дебют» в Москве.

В октябре 2024 года юная пианистка открыла концерт этого Международного Фестиваля в Большом Театре. Амбассадор проекта «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее», который реализуют Фонд «Русская культура» и компания «Империя музыки».

Маргарита Афанасьева – сибирячка. Девочка родом из Сургута стала участницей программ Фонда Спивакова с 2017 года.

Выпускница Центральной музыкальной школы и студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Маргарита уже выступала в залах Карнеги-Холла, Изуми-Холла, Московской государственной консерватории, Академии им. Гнесиных, театра D’acuilla Fermo. Сотрудничала с Московским оркестром «Московия» Эдуарда Грача, Вятским губернаторским и Костромским губернаторским симфоническими оркестрами, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО