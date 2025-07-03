В Тольятти стартует фестиваль музыки и искусств «Тремоло»

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В Тольятти официально откроют легендарный летний музыкальный фестиваль «Тремоло», который проводят на сцене «Амбара» на берегу Волги. В этом году организаторы сделали акцент на исполнителях: в автограде прозвучат голоса сильнейших солистов современности, пишет 63.ру.

3 июля

Выступит Аделя Музафарова — постоянная солистка Филармонического джаз-оркестр республики Татарстан, талантливая, молодая и, несмотря на возраст, опытная и профессиональная джазовая певица с интересным тембром голоса — насыщенным альтом.

Начало концерта — 20:00

4 июля

В Тольятти прозвучит русская интерпретация европейской комедии «Однажды в Италии» прозвучит оперными голосами именитых солистов Арт-проекта «ТенорА XXI века» — Дмитрия Сибирцева, Александра Богданова, Станислава Мостового, Сергея Писарева и Георгия Фараджева.

Начало концерта — 20:00.

5 июля

Под аккомпанемент государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», под управлением маэстро Фабио Мастранджело на «Тремоло» выступит обладательница сопрано, Назия Аминева — солистка государственного Санкт-Петербургского музыкального театра имени Шаляпина, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладательница специальной премии «Прорыв года» на II Международном музыкальном фестивале «Елена» и Государственной молодежной премии Санкт-Петербурга.

Начало концерта — 20:00.

6 июля

На сцене «Амбара» прозвучат сразу три неповторимых голоса:

Ольга Пудова — обладательница колоратурного сопрано с оттенками бельканто и лирического тембра, постоянная солистка Мариинского театра, лауреат множества Всероссийских и Международных премий.

Цветана Омельчук — яркая представительница нового поколения российских оперных певиц, обладательница редкого по тембру и выразительности меццо-сопрано. Выпускница Академии имени Гнесиных, постоянная солистка Мариинского театра, лауреат множества Всероссийских и Международных конкурсов.

Георгий Шагалов — обладатель невероятно глубокого, насыщенного и бархатного баса. Солист Самарского академического театра оперы и балета, приглашенный солист Большого театра, лауреат множества Всероссийских и Международных конкурсов.

Аккомпанировать исполнителям будет всемирно известный ансамбль «Бис-Квит» на фестивале. Начало — 20:00.

Место проведения: Тольятти, Комсомольское шоссе, 68 (летняя веранда ресторана «Амбар»). Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

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