В Тольятти состоится премьера спектакля «Песнь моря» по пьесе Марии Малухиной «Шанти: песнь моря»

115

В Молодежном драматическом театре г. Тольятти состоится премьера спектакля «Песнь моря» по пьесе Марии Малухиной «Шанти: песнь моря».



Это история о девятилетнем мальчике-изобретателе, «ботанике», который терпит насмешки сверстников и тоскует по родителям-ученым. К окну мальчика приплывает корабль-призрак с привидениями-китобоями, которые нуждаются в его изобретениях и помощи. И герой отправляется в приключение, в котором сумеет поверить в себя и свои силы, ощутить свою нужность и примириться с выбором родителей. Его изобретение поможет спасти одного кита и освободить призрачную команду.



‍Спектакль предназначен для семейного просмотра.

12+