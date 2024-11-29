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В Тольятти состоится премьера спектакля «Песнь моря» по пьесе Марии Малухиной «Шанти: песнь моря»

29 ноября 2024 15:06
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В Тольятти состоится премьера спектакля «Песнь моря» по пьесе Марии Малухиной «Шанти: песнь моря»

В Молодежном драматическом театре г. Тольятти состоится премьера спектакля «Песнь моря» по пьесе Марии Малухиной «Шанти: песнь моря».

Это история о девятилетнем мальчике-изобретателе, «ботанике», который терпит насмешки сверстников и тоскует по родителям-ученым. К окну мальчика приплывает корабль-призрак с привидениями-китобоями, которые нуждаются в его изобретениях и помощи. И герой отправляется в приключение, в котором сумеет поверить в себя и свои силы, ощутить свою нужность и примириться с выбором родителей. Его изобретение поможет спасти одного кита и освободить призрачную команду.

‍Спектакль предназначен для семейного просмотра.

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