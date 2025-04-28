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В театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «История 9 «Б»

28 апреля 2025 13:13
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в театре «Самарская площадь» состоится ПРЕМЬЕРА спектакля «История 9 «Б»

К 80-летию Великой Победы 29 и 30 апреля в театре «Самарская площадь» состоится ПРЕМЬЕРА спектакля «История 9 «Б»

Режиссер-постановщик и автор инсценировки – Ирина Керученко (Москва)

Художник-постановщик и художник по костюмам - Игорь Вахитов
 Художник по свету - Никита Смолов (Москва)

Для какой цели рождается человек, каково его призвание? Что есть справедливость, истинный патриотизм, достоинство, дружба, любовь, счастье? Как не превратиться, незаметно для себя, в раба денег, карьеры, благополучия? Когда человек начинает ставить удобства выше чести, теряет свое «я», как сохранить верность идеалам, лицом к лицу сталкиваясь с ложью и несправедливостью? Как не перестать быть человеком, не вырыть пропасть между прошлым и настоящим, не нарушить связь поколений?

В одном из самых значительных произведений о военном поколении, знаменитой повести «Завтра была война» писатель Борис Васильев ставит эти вопросы перед своими героями - школьниками 9 "Б" класса, которые мечтают, любят, шутят, спорят об идеалах, готовятся вступить в жизнь и... осознанно делают свой первый взрослый, и, главное, нравственный выбор.

Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Ирина Керученко с актерами анализируют значимые человеческие принципы, посредством которых был сформирован героизм советских людей, защитивших нашу Родину и весь мир от фашизма в трагические годы Второй мировой войны.

Драматическая история про выпускной класс обычной школы – юношах и девушках, выходивших в жизнь прямо накануне Великой Отечественной войны не зря кажется такой актуальной сегодня и не случайно герои этой истории становятся героями войны.

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