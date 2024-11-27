В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны

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4 декабря в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая презентация сборника документов и материалов «Культурная жизнь Самарской губернии в годы Первой мировой войны (июль 1914 – октябрь 1917)». Посетители встречи смогут услышать увлекательный рассказ о том, как самарцы проводили свой досуг в тяжёлое время войны и революции.

Период 1914–1917 годов был для России судьбоносным: страна вступила в неведомый до того по своим масштабам вооружённый конфликт, на фоне которого она всё больше и больше погружалась в полосу неурядиц, вылившихся в революционные события. Впрочем, на изломе эпох жители страны так или иначе старались продолжать вести привычную жизнь. Горожане сохраняли привычку посещать театры и библиотеки, смотреть зрелищные представления в цирке, знакомиться с произведениями кинематографа. Сфера культуры, несмотря на стеснения лихолетья, продолжала существовать. В стране по-прежнему работали музеи, учреждения музыкального и художественного образования, народного просвещения. Культура в то время оказалась тесно переплетена с благотворительностью: многие представители творческих профессий выступали на публике, собирая деньги в пользу российской армии и членов семей военных.

Своей культурной жизнью в те далёкие годы жила и Самарская губерния. В Самаре уже тогда действовал свой городской театр, губернию с гастролями посещали известные артисты. Здесь же по праздникам проходили массовые гуляния и многие другие мероприятия – развлекательные и просветительские. Свидетельства о них до сих пор сохранились в архивах, однако долгое время они оставались в основном достоянием узких специалистов. Теперь же благодаря труду составителей сборника – работников Самарской областной универсальной научной библиотеки – исторические материалы становятся доступны для простых читателей, увлекающихся краеведением и историей отечественной культуры.

Инициатором и главным вдохновителем работы над сборником был самарский историк, старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Андрей Калягин, безвременно ушедший из жизни в 2020 году. Над книгой также активно трудились другие специалисты СОУНБ – самарские краеведы Екатерина Лопатина, Яна Цыганова и Алексей Александров. Двое первых из них и выступят с презентацией издания на предстоящей встрече, посетить которую приглашаются все жители Самары.

4 декабря в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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