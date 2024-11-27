Я нашел ошибку
Главные новости:
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.06
1.27
EUR 110.49
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны

27 ноября 2024 11:44
121
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны

4 декабря в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая презентация сборника документов и материалов «Культурная жизнь Самарской губернии в годы Первой мировой войны (июль 1914 – октябрь 1917)». Посетители встречи смогут услышать увлекательный рассказ о том, как самарцы проводили свой досуг в тяжёлое время войны и революции.

Период 1914–1917 годов был для России судьбоносным: страна вступила в неведомый до того по своим масштабам вооружённый конфликт, на фоне которого она всё больше и больше погружалась в полосу неурядиц, вылившихся в революционные события. Впрочем, на изломе эпох жители страны так или иначе старались продолжать вести привычную жизнь. Горожане сохраняли привычку посещать театры и библиотеки, смотреть зрелищные представления в цирке, знакомиться с произведениями кинематографа. Сфера культуры, несмотря на стеснения лихолетья, продолжала существовать. В стране по-прежнему работали музеи, учреждения музыкального и художественного образования, народного просвещения. Культура в то время оказалась тесно переплетена с благотворительностью: многие представители творческих профессий выступали на публике, собирая деньги в пользу российской армии и членов семей военных.

Своей культурной жизнью в те далёкие годы жила и Самарская губерния. В Самаре уже тогда действовал свой городской театр, губернию с гастролями посещали известные артисты. Здесь же по праздникам проходили массовые гуляния и многие другие мероприятия – развлекательные и просветительские. Свидетельства о них до сих пор сохранились в архивах, однако долгое время они оставались в основном достоянием узких специалистов. Теперь же благодаря труду составителей сборника – работников Самарской областной универсальной научной библиотеки – исторические материалы становятся доступны для простых читателей, увлекающихся краеведением и историей отечественной культуры.

Инициатором и главным вдохновителем работы над сборником был самарский историк, старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Андрей Калягин, безвременно ушедший из жизни в 2020 году. Над книгой также активно трудились другие специалисты СОУНБ – самарские краеведы Екатерина Лопатина, Яна Цыганова и Алексей Александров. Двое первых из них и выступят с презентацией издания на предстоящей встрече, посетить которую приглашаются все жители Самары.

4 декабря в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
480
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
1110
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
372
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
26 ноября 2024  19:23
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
432
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
26 ноября 2024  17:10
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
429
Весь список