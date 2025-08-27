В СОУНБ пройдёт телемост с писательницей Екатериной Блынской

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В СОУНБ пройдёт телемост с писательницей Екатериной Блынской

27 августа 2025 13:32
124
В СОУНБ пройдёт телемост с писательницей Екатериной Блынской

2 сентября в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить творческую встречу с автором книги «Пойма. Курск в преддверии нашествия» Екатериной Блынской. Встреча состоится в режиме телемоста.

Екатерина Блынская – поэтесса, прозаик, литературный критик и публицист, лауреат и дипломант ряда престижных литературных конкурсов. Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ. Как признаётся сама писательница, эта книга – «о тревожном ожидании перемен, об окончательном сломе эпох, об ожидании вообще». «Главная героиня, русская Пенелопа, вполне достойна собственного мифа. Частью меня вдохновила на это моя собственная жизнь, наблюдение за людьми, местами, социальными проблемами. Хотелось дать народу шанс быть услышанным через перо. Как во времена великой русской литературы», – добавляет она.

Самарские читатели не только смогут узнать о том, как создавалась эта книга, но и получат возможность пообщаться с писательницей и задать ей свои вопросы. Творческая встреча организована Центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).

2 сентября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж)

Вход свободный!

18+

