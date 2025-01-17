В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого

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23 января в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт памяти легенды советской бардовской песни Владимира Высоцкого. Жителей города приглашают услышать стихи и песни, сочинённые знаменитым поэтом.

Традиционная музыкальная встреча в честь дня рождения барда в этом году пройдёт под названием «Сто дорог Высоцкого». Специально приглашённые гости из числа известных исполнителей песен Высоцкого не только сыграют на гитаре знаковые произведения выдающего артиста, но также и расскажут о некоторых эпизодах его необыкновенного жизненного пути, в котором было много места для творческих открытий, душевных метаний, радости, любви и трагедии.

Концерт памяти поэта проводится благодаря деятельному участию Михаила Трифонова, бессменного руководителя регионального общественного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре» и директора музея Высоцкого.

Хотите прикоснуться к нетленному наследию классика авторской песни советской эпохи? Тогда приходите в библиотеку!

23 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!

12+