В СОУНБ подведут итоги юбилейного Х Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»

103

25 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке подведут итоги юбилейного Х Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта – 2023».

Партнерами проекта являются Самарская областная организация молодых литераторов, «Литературная газета», сеть книжных магазинов «Читай-город», издательская платформа «ЛитРес: Самиздат».

В 11.00 в многофункциональном зале (2 этаж) состоится литературный мастер-класс Дениса Либстера – писателя, основателя проекта «Мастерская сказки», и Виктории Татур – детской писательницы, российского прозаика, победителя литературного конкурса «Первая книга», Международной премии им. Фазиля Искандера (номинация «Детская литература») и т.д. Для участников группы 12–17 лет.

В 11.00 в отделе искусств (2 этаж) состоятся литературные мастер-классы:

— Дениса Домарева – председателя Самарской областной организации молодых литераторов, главного редактора литературного журнала «Молодежная волна», члена Союза писателей России. Для участников группы 18–24 лет.

— Александра Громова – председателя Самарской областной писательской организации, члена Союза писателей России, главного редактора литературного журнала «Русское эхо», и Андрея Олеха– самарского писателя, лауреата литературной премии «Дебют». Для участников группы 25–30 лет.

В 12.00 в галерее «Новое пространство» – финал юбилейного конкурса молодых прозаиков. Участники, болельщики и читатели узнают результаты конкурса и увидят церемонию награждения победителей.

По случаю 10-летнего юбилея конкурса финалисты разных лет провели литературный эксперимент – создали «Историю одного таланта. Книгу, написанную сотней авторов».

Завершится масштабный проект изданием итогового сборника лучших рассказов «Сестра таланта – 2023» и его презентацией, тексты призеров также будут публиковать во всероссийских литературных журналах. Кроме того, победители получат рекомендации к участию в литературных конкурсах и фестивалях.

Те, кто победил в возрастных группах 18–24 года и 25–30 лет, получат право участия во Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО