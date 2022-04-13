В СОУНБ откроется выставка Виктора Норкина «Последний взлетающий зимородок»

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15 апреля в 18:30 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится вернисаж живописи и графики Виктора «Вана» Норкина «Последний взлетающий зимородок». Выставка посвящена памяти друга – писателя Руслана Надреева.

В программе вечера: выступление автора – популярного живописца и графика Виктора Норкина; концерт групп «КушваBand» и «Синестезия», который поможет создать атмосферу на вернисаже.

В экспозиции будут представлены серии работ Вана (творческий псевдоним Виктора Норкина) «Чёрные сны» и «Белые сны», «Классическая езда на белой лошади», «Если она ещё не здесь, конечно…», «Прохудилось небо» и «Последний взлетающий зимородок всегда печально машет крыльями», которая дала название всему проекту. Среди экспонатов более пятидесяти полотен, весомая часть которых – крупная форма

Серия иллюстраций Вана к роману Руслана Марсовича «Крылатый львун» подарит зрителям знакомство с антропоморфным существом полульвом-получеловеком. Возможно, кто-то даже разглядит в нем ангела?

«Не вижу необходимости рассказывать о картинах словами, они говорят сами, отражая мечты, мысли и, очень часто, реальные события», – говорит Виктор Норкин.

Посмотреть выставку живописи и графики «Последний взлетающий зимородок» можно будет с 15 апреля по 15 мая, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО