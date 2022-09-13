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В этом году участниками литературного события стали авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
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В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
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В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко

13 сентября 2022 21:29
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В этом году участниками литературного события стали авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.

15 сентября 2022 г. в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14А) торжественно откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко*.

Мероприятие  проводится в рамках проекта «Литературные таланты России», который реализовывается с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

В канун большого мероприятия, вся наша губерния превратилась в центр литературных событий:

12 сентября в 16:00 - литературно-музыкальный концерт «Вот и ты живи» (г.Чапаевск, ул. Чкалова, 1, Детская школа искусств №1);

13 сентября в 18:30 - чтение стихов Михаила Анищенко вместе с артистами театра «Город» (Областная научная библиотека, пр Ленина 14А);

14 сентября в 19:30 - большой литературный вечер поэта Егора Сергеева (Областная научная библиотека, пр Ленина 14А);

По сложившейся за 10 лет жизни и развития литературного фестиваля им. Михаила Анищенко участники и руководители семинаров сразу после торжественного открытия в СОУНБ  отправятся в Самарскую Луку, чтобы на фоне живописной природы пообщаться и обменяться опытом. В юбилейный год для литфеста мастер-классы, семинары и жизнь среди сказочных пейзажей Жигулей продлится дольше обычного.

В этом году участниками литературного события стали авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке. Их отбирало жюри, состоящее из профессиональных писателей и филологов. Получились по две группы поэтов и прозаиков, а также группа тех, кто пишет для детей. Кроме того, запланирована специальная программа для организаторов литературных фестивалей со всей России.

Возможности для победителей

В рамках фестиваля 2022 года будет проведен XIV Межрегиональный литературный турнир «Библиотека открывает таланты», по итогам которого двум победителям будут вручены сертификаты на издание двух книг - стихотворений и прозы.

Кроме того, по  итогам X Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодёжная волна», куда включат самые сильные произведения молодых поэтов и прозаиков. Два автора будут рекомендованы к участию во Всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри», финал которого состоится в декабре 2022 года в Москве. Лучшие будут рекомендованы без конкурсного отбора к участию в других общероссийских фестивалях.

* Организатором всероссийского литфестиваля является Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Организационные партнеры:

- Самарская областная универсальная научная библиотека,

- Самарская областная писательская организация,

- Совет молодых литераторов Союза писателей России.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия

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