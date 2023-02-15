В СОУНБ можно будет подарить или принять в дар книгу

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18 февраля с 12.00 до 20.00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает стать участником акции в честь Международного дня книгодарения. То есть подарить свою книгу или принять книгу в дар.

Библиотекари сочли этот праздник одним из самых мирных, добрых и милых. Главная идея этого знаменательного дня – дарить друг другу томики и фолианты, тем самым напоминая: это всегда актуальный подарок, который не теряет ценности. Этот праздник очень молод, он появился в 2012 году с лёгкой руки англичанки-книгочейки Эммы Перри, которая потом и сама стала писательницей, причём детской.

Те, кто любят читать и собирают домашнюю библиотеку, наверняка накопили увесистую стопочку книг, которую уже прочитали и не планируют перечитывать, или те, чьи дети выросли и изучили длинные списки из школьной программы, наверняка готовы поделиться бумажными сокровищами. Самое время посетить акцию, которую для удобства перенесли на субботний день.

Так можно сделать доброе и полезное дело – подарить книги тем, кому они необходимы. Ведь многие сельские библиотеки испытывают трудности с пополнением книжных фондов и с радостью примут русскую и зарубежную классику, а также современные издания. Конечно, книги должны быть в хорошем состоянии. Кроме того, ценители литературы смогут пополнить свою коллекцию, выбрав что-то интересное с полок для обмена, которые расположены в фойе.

Участников акции в эту субботу по доброй традиции ждет интересная программа:

Экскурсии по выставкам:

– К 100-летию СССР «Под небом ясным страны прекрасной» (Центр изучения книжной культуры, 1 этаж);

– «Выдающиеся российские педагоги-гуманисты: К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский» (Малый выставочный зал, 2 этаж).

А также можно будет посетить художественную выставку «Владимир Кожанов. Живопись. Полное собрание сочинений» (Галерея «Новое пространство», 1 этаж).

Концерт вокальной музыки «Муза гениев». Начало в 17.00.

Коллектив Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Солисты: Татьяна Гайворонская (сопрано); Ирина Якобчук (сопрано), Наталья Бондарева (сопрано), Алексей Перов (тенор), артист хора Александр Митин (тенор).

Доцент кафедры вокального искусства СГИК: Татьяна Кузуб (фортепиано).

В программе произведения Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: ru.freepik.com