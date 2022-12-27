В СОУНБ Михаил Перепелкин расскажет о своей новой книге «Ходившие по мукам. Самарский код в трилогии А.Н. Толстого»

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29 декабря в 12.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги профессора филологии Михаила Перепелкина «Ходившие по мукам. Самарский код в трилогии А.Н. Толстого».

В монографии Михаил Перепелкин исследует «самарский код» на материале трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». На основе анализа «самарских эпизо-дов» исторического романа, а также документов, воспоминаний, газетных публикаций и т.д. выявляются прототипы героев, географические локации, события и многое другое, что послужило историческим материалом для осмысления и творческого преображения писателем. Напомним, классик русской и советской литературы, которого называли «красным графом» родился в Самарском крае и на протяжении всей творческой жизни возвращавшимся к тому, что окружало его в детстве и в юности.

Проделанный исследователем анализ выводит к пониманию авторских стратегий А. Н. Толстого, важных для понимания трилогии и творчества в целом.

«Мир Толстого, показывает Михаил Перепёлкин, «поставлен с ног на голову». И это одна из тех «превосходных вещей», которую может позволить себе писательская фантазия. Будем благодарны исследователю за его вдохновенный и кропотливый труд, за бережную археологию творчества, без чего отныне чтение «волжских страниц» просто непредставимо. Скромно заявленный «самарский код» обретает мощное звучание культурной памяти», — считает Иван Никитич Толстой, внук писателя.

Михаил Анатольевич Перепелкин, доктор филологических наук, профессор Самарского университета, автор порядка 150 научных и краеведческих публикаций, нескольких монографий, составитель и редактор научных и краеведческих изданий, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ