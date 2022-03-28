В СОУН подвели итоги конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»

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В субботу, 26 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги IХ Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта». Литературный конкурс проводится среди авторов 12–30 лет.

Бессменные организаторы международного литературного мероприятия – Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке Самарской областной организации молодых литераторов. Партнеры: сеть книжных магазинов «Читай-город», издательская платформа «Литрес.Самиздат». Международный конкурс «Сестра таланта» в 2022 году реализуется в рамках проекта «Литературные таланты России», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Финальные мероприятия проекта начались с мастер-классов, которые провели самарский детский писатель, сказочник, основатель проекта «Мастерская сказки» Денис Либстер, а также председатель Самарской областной писательской организации, член Союза писателей России, главный редактор литературного журнала «Русское эхо» Александр Громов в тандеме с руководителем Самарской областной организации молодых литераторов в Самаре Денисом Домаревым.

В полдень начался самый ответственный момент – церемония награждения лауреатов 1, 2 и 3 степени, а также победителей специальных номинаций IХ Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта».

«Я рада приветствовать всех 1500 участников, которые не только собрались здесь в зале, но еще и виртуально присутствуют с нами здесь и сейчас, – сказала заместитель директора по основной деятельности СОУНБ Наталья Никулина. – Это авторы из 69 регионов России и 7 зарубежных стран, а еще огромное количество их читателей и болельщиков. Конкурс “Сестра таланта” за сравнительно небольшой срок сделал огромный рывок, который выражается не только в количестве участников и масштабах географии, но и в открытии множества новых талантливых прозаиков, которые получили возможность издать свои произведения, у них появились свои читатели».

Завершится масштабный проект изданием итогового сборника лучших рассказов «Сестра таланта – 2022» и его презентацией, тексты призеров также рекомендуют к публикации во всероссийских литературных журналах. Кроме того, победители получили рекомендации к участию в литературных конкурсах и фестивалях.

Денис Домарев на правах организатора конкурса объявил о начале писательского марафона «История одного таланта. Книга, написанная сотней авторов». Он стартует 12 апреля и завершится к 30 декабря. А уже к финалу десятого – юбилейного – конкурса будет издана электронная версия книги от сотни лучших начинающих писателей, которых открыл для читателя конкурс короткого рассказа «Сестра таланта».

Лауреаты и призеры

Категория 25–30 лет:

I место – Табарова Малика (п. Приаргунск Забайкальского края) «Линия»

II место – Ткачева Ангелина (Новокуйбышевск) «Врата Господни»

III место – Александрова Мария (Пушкино) «Лото»

Категория 18–24 лет:

I место – Селезнёв Никита (р.п. Мокшан) «Три месяца лета»

II место – Шаманова Дарья (Челябинск) «Салют»

III место – Ляднова Дарья (Омск) «Кем бы я мог быть»

Категория 12–17 лет:

I место – Бартенева Александра (Москва) «Последний цветок»

II место – Кузнецова Варвара(Москва) «Ивовая сказка»

III место – Макарова Арина (Ижевск) «Люди с часами»

Тройка призеров Дмитрия Емца»

Неганов Платон (Ижевск) «Драма о пачке хлопьев»

Потрывайло Олеся (Астрахань) «D2 – дружба навсегда»

Вербицкая Екатерина (Санкт-Петербург) «Никто»

Номинация «Выбор Центра чтения»

Михаил Ефимов (Уфа) «Встреча»

Саблин Андрей (Самара) «Somnus»

Садилкина Диана (Тамбов) «Дни на исходе жизни»

Свидерская Александра (Самара) «Алиса»

Иван Моисеев (Рязань) «Формалин»

Наумкина Анастасия (Саратов) «Я – снег»

КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРА

Софья Сыромятникова, руководитель Центра поддержки и развития чтения СОУНБ:

«Мы на протяжении всех 9 лет работы конкурса принимаем работы начинающих авторов и видим, как их уровень год от года растет. Это отмечают не только члены жюри, но и литературные критики, и эксперты. Кроме того, сборники “Сестра таланта”, которые каждый год печатаются по итогам конкурса, теперь участвуют в крупных российских литературных фестивалях, таких как “Красная площадь”, ярмарка Non/fiction, “Время читать: Волжский текст”, “Волжская волна” и других. Впереди нас ждет юбилейный конкурс, к которому мы начинаем готовиться уже сейчас».

Фото: минкульт СО