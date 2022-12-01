В СО начинает свою работу Всероссийская фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации»

48

Дома культуры Самарской области, отремонтированные в рамках Национального проекта «Культура», наполняются новым содержанием.

1 декабря в регионе начинает свою работу Всероссийская передвижная фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации», которая в Год культурного наследия народов России является одним из важных мероприятий, проводимых Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Партнером проекта в Самарской области выступает Агентство социокультурных технологий во взаимодействии с органами местного самоуправления Самарской области.

Одной из первых площадок, принимающих фотовыставку в нашем регионе, станет Центр культуры и досуга «Колос» Волжского района.

В экспозиции фотовыставки представлено этнокультурное многообразие России: фестивали и праздники, обряды и ремесла, национальные костюмы. Главные герои фотографий – хранители традиций: взрослые и дети, участники фольклорных коллективов, музыканты, исследователи, мастера декоративно-прикладного искусства, те, кто сохраняет и популяризирует культуру и традиции народов нашей страны.

Авторы снимков – лауреаты всероссийских конкурсов фототворчества.

В течение 2022 года фотовыставка экспонировалась в выставочных залах, на площадях и фестивальных площадках Москвы и Московской области, Дагестана, Республики Марий Эл, Республики Коми, Забайкальского края, Архангельской, Астраханской, Санкт-Петербурга и других регионов.

В Самарской области увидеть уникальную фотовыставку можно будет с 1 по 29 декабря на площадках Центра культуры и досуга «Колос» с.п. Сухая Вязовка, Центра культуры и досуга «Юность» с.п. Подъем-Михайловка, Культурно-досугового центра «Тандем» с.п. Дубовый Умет Волжского района, Дворца культуры г. Новокуйбышевск и Ленинского Дома культуры Красноармейского района.

Открытие выставки пройдет 1 декабря в 15.00 в Центре культуры и досуга «Колос» с.п. Сухая Вязовка Волжского района (ул. Школьная, 2А).

В программе открытия: выступление почетных гостей, концертная программа, творческий мастер-класс.

Вход свободный.

Фото: минкульт СО