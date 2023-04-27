В СОХМе открывается выставка Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки»

97

27 апреля в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки».

Юрий Викторович Малыгин – художник-керамист. Член СХ России. Живет и работает в Самаре.

С 1982 года принимает активное участие во всех областных, всероссийских, зональных и межрегиональных выставках. В 1993 г. после выставки «Большая Волга» в Казани, вступает в СХ России. С 1995 г. преподает рисунок, живопись, композицию и керамику в детской художественной школе им. Г.Е. Зингера в Самаре.

За свою творческую биографию Юрий Малыгин прошел разные этапы, осваивал новые техники и никогда не останавливался на одной теме и найденном приеме. В работе с глиной художник предпочитает совмещать гончарную лепку с ручной, часто используя японские техники низкотемпературных обжигов «раку» и «нейкед раку».

На выставке в Самарском художественном музее экспонируется круглая скульптура и рельеф — тематически это бытовые сюжеты, где доминирует фигура, и беспредметные композиции, в которых главенствует фактура. Среди основополагающих тем Малыгина всегда оставалась тема семьи, взаимоотношения мужчин и женщин. Автор не придает своим персонажам индивидуализированный образ, они решены обобщенно, лишены мелких деталей и подробностей. При такой условной трактовке его герои по-своему проживают жизнь — любят, заботятся, радуются, печалятся.

В создании рельефов Юрия Малыгина привлекает, в первую очередь, сложная работа с фактурой: сочетание матовой и глянцевой поверхности, цветовые пятна, потертости, разнохарактерная текстура.

Юрий Малыгин – ищущий и мыслящий художник. Его работы всегда узнаваемы на выставках по авторскому почерку и по своему образному решению. Благодаря применению разнообразных техник обжига, он создает неповторимые фактуры, напоминающие местами камень или металл.

«Главное, чтобы мне было интересно самому, когда я создаю образ. Иначе ничего не получится», — говорит художник.

Фото: минкульт СО