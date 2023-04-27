Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории лесничеств: Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Клявлинское, Красноярское, Кошкинское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское, Шенталинское.
Высокая пожарная опасность: в регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах
По легенде учения, в результате неаккуратного обращения огнем пожар возник на арене цирка. Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану через 1 минуту.
Спасатели провели пожарно-тактическое учение в самарском цирке
За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с российским  обществом «Знание» в различных форматах, в том числе, жители Новых регионов России.
ВЦИОМ: российскому обществу «Знание» доверяют больше 80% россиян
Команда главного управления МЧС России по Самарской области, как и в прошлом году, заняла 4 место в соревновании окружного уровня.
Завeршены соревнования по мини-футболу среди сборных команд Главных управлений МЧС ПФО
Накануне Дня Победы организаторы запланировали поход в патриотическом ключе.
8 мая состоится Юбилейный патриотический Хаски ТРИП по природным достопримечательностям Самарской области
Юрий Викторович Малыгин – художник-керамист. Член СХ России. Живет и работает в Самаре. 
В СОХМе открывается выставка Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки»
Благодаря запуску функционала выдачи зарплатных карт на планшетах сотрудники предприятий могут пользоваться картами сразу после их получения.
Сбер упростил процедуру выдачи зарплатных карт на предприятиях
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
В субботу после футбольного матча для болельщиков подадут дополнительный транспорт
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.63
0.08
EUR 90.14
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает свое двухлетие
В Самаре пройдёт VI Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОХМе открывается выставка Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки»

27 апреля 2023 18:05
97
Юрий Викторович Малыгин – художник-керамист. Член СХ России. Живет и работает в Самаре. 

27 апреля в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки».

Юрий Викторович Малыгин – художник-керамист. Член СХ России. Живет и работает в Самаре. 

С 1982 года принимает активное участие во всех областных, всероссийских, зональных и межрегиональных выставках. В 1993 г. после выставки «Большая Волга» в Казани, вступает в СХ России. С 1995 г. преподает рисунок, живопись, композицию и керамику в детской художественной школе им. Г.Е. Зингера в Самаре.

За свою творческую биографию Юрий Малыгин прошел разные этапы, осваивал новые техники и никогда не останавливался на одной теме и найденном приеме. В работе с глиной художник предпочитает совмещать гончарную лепку с ручной, часто используя японские техники низкотемпературных обжигов «раку» и «нейкед раку».

На выставке в Самарском художественном музее экспонируется круглая скульптура и рельеф — тематически это бытовые сюжеты, где доминирует фигура, и беспредметные композиции, в которых главенствует фактура. Среди основополагающих тем Малыгина всегда оставалась тема семьи, взаимоотношения мужчин и женщин. Автор не придает своим персонажам индивидуализированный образ, они решены обобщенно, лишены мелких деталей и подробностей. При такой условной трактовке его герои по-своему проживают жизнь — любят, заботятся, радуются, печалятся.

В создании рельефов Юрия Малыгина привлекает, в первую очередь, сложная работа с фактурой: сочетание матовой и глянцевой поверхности, цветовые пятна, потертости, разнохарактерная текстура.

Юрий Малыгин – ищущий и мыслящий художник. Его работы всегда узнаваемы на выставках по авторскому почерку и по своему образному решению. Благодаря применению разнообразных техник обжига, он создает неповторимые фактуры, напоминающие местами камень или металл.

«Главное, чтобы мне было интересно самому, когда я создаю образ. Иначе ничего не получится», — говорит художник.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По легенде учения, в результате неаккуратного обращения огнем пожар возник на арене цирка. Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану через 1 минуту.
27 апреля 2023, 19:32
Спасатели провели пожарно-тактическое учение в самарском цирке
По легенде учения, в результате неаккуратного обращения огнем пожар возник на арене цирка. Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану через 1 минуту. Общество
15
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
27 апреля 2023, 17:42
В субботу после футбольного матча для болельщиков подадут дополнительный транспорт
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Транспорт
102
Земляков, которые решили проверить свои знания, поприветствовали губернатор Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков.
27 апреля 2023, 17:32
27 апреля жители Самарской области присоединились к международной патриотической акции «Диктант Победы»
Земляков, которые решили проверить свои знания, поприветствовали губернатор Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков. Общество
123

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.


Подробнее→
В центре внимания
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
27 апреля 2023  11:06
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
218
в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
27 апреля 2023  10:36
В Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
231
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.
26 апреля 2023  18:42
Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
1552
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023  15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
470
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
358
Весь список