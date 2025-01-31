В Самаре состоится премьера спектакля «Метель».

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1 февраля в 15.00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится премьера спектакля «Метель» (12+).

«Метель» по бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина — это театрализованная фантазия, сплетающая в единое звучание эпохи начала XIX и XX века: прозаический текст и романсы на стихи Пушкина, актерскую игру, вокал, музыку Георгия Свиридова в исполнении артистов оркестра и уникальное видеооформление.

В спектакле принимают участие солисты оперы и камерный ансамбль театра: Степан Волков, Владимир Боровиков, Евгения Бумбу, Екатерина Шпильман, Анастасия Лапа, Ярослав Кожевников, Никита Шаров, Давид Погосян, Роман Николаев, Максим Сударев, Александр Слесарев, Владимир Шачнев, Наталья Беляева, заслуженные артисты Самарской области Вероника Землякова и Дмитрий Пономарёв, камерный ансамбль театра.

«Осваивая новые формы искусства, предполагающие камерное звучание, душевную атмосферу и более тесный контакт со зрителем, мы продолжаем развивать деятельность «творческой лаборатории» на Малой сцене Шостакович Опера Балет.

Театрализованная фантазия «Метель», премьера которой ожидает нас в феврале, представляет собой прочтение знаменитой повести Александра Сергеевича Пушкина, исполнение музыки Георгия Васильевича Свиридова, написанной им к кинофильму «Метель», а также романсов на стихи поэта: «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Роняет лес багряный свой убор», «Подъезжая под Ижоры», «Предчувствие», — рассказал Роман Ерицев, заведующий режиссёрским управлением.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов

Режиссёр-постановщик, автор сценария и сценографии — Оксана Штанина

Дирижёр - заслуженный артист России Борис Бенкогенов

Видеоконтент — Владимир Самарцев

Художник по свету — Антон Секачёв