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В Шостакович Опера Балет в Самаре проходят спектакли с тифлокомментированием

31 октября 2024 13:58
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В Шостакович Опера Балет в Самаре проходят спектакли с тифлокомментированием

30 октября на сцене Шостакович Опера Балет впервые состоялся показ спектакля с описанием для незрячих и слабовидящих.

Первыми участниками показа стали 16 человек, среди которых незрячие и слабовидящие и их сопровождающие. Им была предоставлена возможность насладиться оперой Александра Бородина «Князь Игорь».

Напомним, что Самарский академический театр оперы и балета имени                              Д.Д. Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

«Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича стремится быть доступным для всех категорий граждан. В новом театральном сезоне мы примем в своих стенах зрителей с ограничениями здоровья по зрению. Запланировано три оперных спектакля по два показа, которые будут сопровождаться прямым тифлокомментированием: «Евгений Онегин», «Князь Игорь» и «История Кая и Герды». Это стало возможно благодаря победе театра в грантовом конкурсе «Особый взгляд», представленном благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», - рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.

Таиса Марченко, тифлокомментатор высшей категории: «Наша победа в конкурсе грантов – желанное и очень радостное известие для меня и подопечных всех организаций Всероссийского общества слепых Самарской области. Мы искренне, с надеждой и трепетом ждём, когда постановки Шостакович Опера Балет станут доступными для незрячих и слабовидящих – это даст возможность прикасаться к поистине высокому искусству! Благодарю руководство театра за желание сделать его доступным для новых категорий зрителей».

До конца 94-го театрального сезона пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих: еще один показ оперы А. Бородина «Князь Игорь», и по два показа оперы для всей семьи С. Баневича «История Кая и Герды» и оперы П.Чайковского «Евгений Онегин».  

ФОТО - Александр Крылов

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