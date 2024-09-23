В сентябре Музей Эльдара Рязанова запускает два новых цикла лекций – «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова» (12+) и «История советской комедии в трех лицах» (16+). Их лекторами станут Ирина Янцен и Олег Горяинов (соответственно).
26 сентября (четверг) в 18.30 пройдет первая лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова». Ее тема – «Женские образы в кинофильме «Вокзал для двоих» (12+), а прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
На лекции посетители узнают о центральных женских персонажах фильма «Вокзал для двоих» (1982, 12+) – о Вере Нефедовой (героине Людмилы Гурченко), «дяде Мише», (персонаже Нонны Мордюковой), и Маше, жене Платона Рябинина. Их образы будут раскрыты через призму советской повседневности конца 1970-х – начала 1980-х годов.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24ld
Первая лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет 28 сентября (суббота) в 17.30. Ее тема – «Леонид Гайдай: Под маской смеха» (16+), а лектор – киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Что в «Бриллиантовой руке» (1968, 12+) от триллеров Альфреда Хичкока? Зачем в «Кавказской пленнице» (1966, 6+) цитируется «Земляничная поляна» (1957, 16+) Ингмара Бергмана? Как в истории про Шурика просочились колониальные сюжеты и необычные визуальные решения? Почему травмы военных лет прикрываются искрометным смехом? На лекции речь пойдет об этих и других неожиданных поворотах.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24o2