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В сентябре Музей Эльдара Рязанова запускает два новых цикла лекций – «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова» (12+) и «История советской комедии в трех лицах» (16+). Их лекторами станут Ирина Янцен и Олег Горяинов (соответственно).

26 сентября (четверг) в 18.30 пройдет первая лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова». Ее тема – «Женские образы в кинофильме «Вокзал для двоих» (12+), а прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

На лекции посетители узнают о центральных женских персонажах фильма «Вокзал для двоих» (1982, 12+) – о Вере Нефедовой (героине Людмилы Гурченко), «дяде Мише», (персонаже Нонны Мордюковой), и Маше, жене Платона Рябинина. Их образы будут раскрыты через призму советской повседневности конца 1970-х – начала 1980-х годов.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24ld