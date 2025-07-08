В селе Усолье Шигонского района началось строительство дома культуры

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В селе Усолье Шигонского района началось строительство здания дома культуры. Реализация проекта стартовала по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за счет средств бюджета региона.

В сельском поселении Усолье, в состав которого входят также села Актуши и Карловка, проживает более 2 тысяч человек. Современное пространство для творчества, встреч и мероприятий объединит жителей и поддержит развитие культурной жизни в населенных пунктах.

Проектом строительства дома культуры предусмотрено возведение одноэтажного здания Т-образной формы площадью более 1400 квадратных метров с актовым залом на 150 мест, оснащенным современной световой, звуковой и видеопроекционной аппаратурой. Также в ДК будут располагаться помещения для кружковых занятий, хореографический зал, детская игровая комната, артистические, костюмерная, кладовые и другие функциональные зоны, которые позволят развивать самые разные направления творчества.

Особое внимание при строительстве дома культуры будет уделено созданию комфортной и доступной среды для всех посетителей, включая маломобильные группы населения. В здании предусмотрены пандусы, тактильные указатели и другие элементы, обеспечивающие удобство передвижения. Также ДК будет оснащен современными системами вентиляции, отопления и пожарной безопасности.

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство. В настоящее время начаты работы по расчистке участка для начала строительных работ.

«Для Усолья это важное событие. Дом культуры становится центром жизни села, местом, где встречаются поколения, рождаются идеи, развивается талант. Проект готов, стройка начинается. Будем держать темп и качество. Сделаем всё, чтобы новый Дом культуры как можно скорее открыл двери для жителей Шигонского района», – отметил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Визуализация проекта строительства представлена министерством строительства Самарской области.