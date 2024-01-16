В САТОБ в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда прозвучат фрагменты Седьмой симфонии

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27 января в 15.00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (пл. Куйбышева, 1) в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда, прозвучат фрагменты Седьмой симфонии в исполнении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова. Исполнение будет сопровождаться кадрами документальной хроники военных лет.

«Наш театр всегда с большим вниманием относится к сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Многие сотрудники прошли войну и вернулись обратно – работали в театре всю оставшуюся жизнь.

Мы регулярно проводим концерты и фестивали, посвященные победе над фашизмом. У нас в репертуаре есть спектакли, посвященные этой теме: балет «Ленинградская симфония», созданный балетмейстером Игорем Бельским на музыку первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, и опера Дмитрия Шостаковича «Игроки», в которой в гоголевский сюжет драматургически вплетены цитаты из писем Дмитрия Дмитриевича периода эвакуации композитора в Куйбышев к другу – либреттисту Исааку Гликману», – рассказал заведующий режиссерским управлением театра, пианист Роман Ерицев.

Первое исполнение «Ленинградской» симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, который в те годы стал «запасной столицей». В город были эвакуированы оборонные предприятия, дипломатические миссии, учреждения культуры, в том числе Большой театр. Оркестр театра под управлением дирижера Самуила Самосуда исполнил только что завершенную «Ленинградскую симфонию». Трансляция премьеры велась всеми радиостанциями СССР. Открывало трансляцию выступление Дмитрия Шостаковича.

В Ленинграде премьера Седьмой симфонии состоялась в Большом зале филармонии под управлением Карла Элиасберга 9 августа 1942 года, в день, когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады. В день премьеры весь город наполнился музыкой Шостаковича. Произведение звучало в каждом доме, на улицах, так как трансляция велась по радио и через уличные громкоговорители.

Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив плакать, не скрывая слез. В великой музыке нашло свое отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране. Седьмая симфония на долгие годы стала символом борьбы с фашизмом и величия духа советского народа. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу.

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Фото предоставлено пресс-службой САТОБ