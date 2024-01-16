Я нашел ошибку
Главные новости:
Преображённый музей — возможность взглянуть на малую родину с новой стороны, узнать о корнях и ценностях.
В Новокуйбышевске капитально отремонтировали музей истории города
Врач: в некоторых случаях молоко может принести вред здоровью
Его провели активисты и волонтёры «Единой России».
В Самарской области 16 января прошёл Единый день сбора подписей
Маткапитал на первого ребенка проиндексируют до 630,4 тысячи рублей.
С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала
Для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде.
Самарцам рассказали почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Поединки в 13 весовых категориях проходят в УСЦ «Грация» в Самаре С 15 по 21 января.
В Самарской области стартовал Кубок России по боксу
Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
17 января в Самарской области снег, метель до -8°С
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.68
-0.45
EUR 96.07
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В САТОБ в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда прозвучат фрагменты Седьмой симфонии

16 января 2024 16:46
185
Исполнение будет сопровождаться кадрами документальной хроники военных лет.

27 января в 15.00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (пл. Куйбышева, 1) в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда, прозвучат фрагменты Седьмой симфонии в исполнении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова. Исполнение будет сопровождаться кадрами документальной хроники военных лет.

«Наш театр всегда с большим вниманием относится к сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Многие сотрудники прошли войну и вернулись обратно – работали в театре всю оставшуюся жизнь.

Мы регулярно проводим концерты и фестивали, посвященные победе над фашизмом. У нас в репертуаре есть спектакли, посвященные этой теме: балет «Ленинградская симфония», созданный балетмейстером Игорем Бельским на музыку первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, и опера Дмитрия Шостаковича «Игроки», в которой в гоголевский сюжет драматургически вплетены цитаты из писем Дмитрия Дмитриевича периода эвакуации композитора в Куйбышев к другу – либреттисту Исааку Гликману», – рассказал заведующий режиссерским управлением театра, пианист Роман Ерицев.

Первое исполнение «Ленинградской» симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, который в те годы стал «запасной столицей». В город были эвакуированы оборонные предприятия, дипломатические миссии, учреждения культуры, в том числе Большой театр. Оркестр театра под управлением дирижера Самуила Самосуда исполнил только что завершенную «Ленинградскую симфонию». Трансляция премьеры велась всеми радиостанциями СССР. Открывало трансляцию выступление Дмитрия Шостаковича.

В Ленинграде премьера Седьмой симфонии состоялась в Большом зале филармонии под управлением Карла Элиасберга 9 августа 1942 года, в день, когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады. В день премьеры весь город наполнился музыкой Шостаковича. Произведение звучало в каждом доме, на улицах, так как трансляция велась по радио и через уличные громкоговорители.

Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив плакать, не скрывая слез. В великой музыке нашло свое отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране. Седьмая симфония на долгие годы стала символом борьбы с фашизмом и величия духа советского народа. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу.

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Его провели активисты и волонтёры «Единой России».
16 января 2024, 18:32
В Самарской области 16 января прошёл Единый день сбора подписей
Его провели активисты и волонтёры «Единой России». Политика
114
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
16 января 2024, 17:07
17 января в Самарской области снег, метель до -8°С
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.   Экология
161
В состязаниях рапиристов лидерами рейтинга стали Александр Рогов (СШОР №5) и Кристина Комарова (ЦСКА Самара).
16 января 2024, 16:37
В Самарской области прошло первенство по фехтованию среди юношей и девушек
В состязаниях рапиристов лидерами рейтинга стали Александр Рогов (СШОР №5) и Кристина Комарова (ЦСКА Самара). Спорт
156
В центре внимания
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
274
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
357
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
295
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
258
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
394
Весь список