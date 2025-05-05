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В САТОБ состоялась премьера балета «Дом у дороги»

5 мая 2025 18:10
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В САТОБ представил программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители увидели два одноактных балета: «Ленинградскую симфонию» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.

«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет уж не один год идет на сцене театра и погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.

«Музыка Шостаковича и Гаврилина способна вызывать сильные эмоции и затрагивать душу зрителей. Помимо технического мастерства исполнителей, важно отметить интерпретацию и творческий подход, который привнесли современные артисты. Это позволяет произведениям звучать по-новому, сохраняя при этом их первоначальную красоту и смысл», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Во втором отделении программы состоялась премьера одноактного балета «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.

«Музыка Гаврилина откликается в моей душе с самого детства: отец дружил с Валерием Александровичем, неповторимый композиторский почерк которого оставил неизгладимые впечатления. Изначально мы планировали сделать литературно-музыкальную композицию, однако в процессе рождения нового произведения поняли, что это все-таки должен быть балет. Таким образом премьера была создана в рекордно короткие строки», – рассказал музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр спектакля, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

«Была сложная задача, с которой мы справились. Итогом напряжённой работы стал пронзительный вечер в преддверии праздника, позволивший зазвучать бессмертной музыке иначе», – художественный руководитель балета Юрий Бурлака.

«Поздравляю с премьерой! Пусть балет живёт как можно дольше вместе с вами, становясь ярче, глубже и интереснее», – пожелал автор либретто, балетмейстер-постановщик Дмитрий Антипов.

Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

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