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В САТОБ состоится премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» на Малой сцене

14 апреля 2025 09:34
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В САТОБ состоится премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» на Малой сцене

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Самарский академический театр оперы и балета имени                               Д.Д. Шостаковича представляет премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…» по знаменитой повести Бориса Васильева.

Премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» состоялась  на Малой сцене театра 12 апреля. 

Постановка спектакля осуществлена творческой командой студентов и выпускников ГИТИСа.

«Постановочный процесс, проходивший в самарском театре, оставил неизгладимые впечатления: невероятное гостеприимство, мобильная работа всех цехов, замечательная оперная труппа – актёры, не просто исполняющие роль, но проживающие её снова и снова», – поделилась впечатлениями режиссёр-постановщик Вероника Пустоварова.

Партии исполнили: Васков – Артём Камалитдинов, Осянина – Елена Марченко, Комелькова – Екатерина Поздняк, Бричкина – Софья Цимбал, Гурвич – Софья Коляда, Кирьянова – Екатерина Шпильман.

Также в спектакле заняты инструментальный ансамбль и артисты хора Шостакович опера балет.

 

«Мне выпала огромная честь участвовать в грандиозном спектакле. Это была эмоционально тяжёлая работа: передать переживания моего персонажа было непросто», – рассказал солист Артём Камалитдинов.

«Жизненный путь моей героини поражает эмоциональной наполненностью, поэтому отразить все его нюансы было сложно. С нами работал консультант, который помог разобраться с тонкостями атмосферы военного времени», – поделилась солистка Елена Марченко.

Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене. Это трагическая история о подвиге девушек-зенитчиц, основанная на реальных событиях, никого не оставляет равнодушным. Повесть Бориса Васильева, получившая всенародное признание, была блистательно экранизирована Станиславом Ростоцким в 1972 году. Именно Кирилл Молчанов, автор музыки к фильму, впоследствии создал одноименный спектакль, написав и либретто.

Над постановкой работали:

Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов
 Дирижёр-постановщик и автор оркестровой редакции – Борис Бенкогенов, заслуженный артист России
 Режиссёр-постановщик – Вероника Пустоварова
 Художник-постановщик – София Манакова
 Художник по костюмам – Анастасия Сокольвак
 Художник по свету – Антон Секачёв
 Главный хормейстер – Максим Пожидаев

 

Спектакль создан при поддержке Российского института театрального искусства – ГИТИС.

Фото - Александр Крылов

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