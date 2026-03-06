Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
113
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.

5 марта на сцене Самарского академического театра имени Д.Д. Шостаковича в честь первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
Симфония № 7 (Ленинградская) – одно из самых значимых произведений XX века, ставшее символом мужества и стойкости в условиях войны. Композитор, завершив работу над симфонией, оставил на титульном листе партитуры надпись: «Посвящается городу Ленинграду. Дмитрий Шостакович», а дату завершения – 27.XII.1941 года – он отметил в Куйбышеве, куда были эвакуированы многие культурные учреждения. Впервые симфония была исполнена 5 марта 1942 года во Дворце культуры имени Куйбышева оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. 
В 2022 году театру было присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это решение подчеркнуло историческую связь композитора с городом. 
 «Это уже стало нашим культурным кодом – 5 марта в этом замечательном театре мы отмечаем важную дату – первое исполнение 7-й Ленинградской симфонии. Мы сохраняем традицию и память о том, что легендарное произведение Дмитрия Шостаковича впервые было исполнено у нас здесь, в Куйбышеве. И тогда, в 1942 и сейчас музыка Шостаковича наполняет слушателей чувством уверенности и веры в преодоление трудностей. Сегодня среди зрителей семьи наших героев – защитников Отечества, участников специальной военной операции. Такие важные события и мероприятия объединяют людей, вдохновляя их и поддерживая моральный дух», – отметила Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.
 «Театр не ограничивается только исполнением самой симфонии – этого выдающегося музыкального произведения. Иногда мы показываем его через балет, иногда представляем в концертном исполнении. В этот раз мы подготовили особый вечер, посвященный двум великим композиторам. Основой программы стал балет «Ленинградская симфония», впервые поставленный на сцене Кировского театра в Ленинграде в память о войне на музыку первой части симфонии Дмитрия Шостаковича. Это масштабное произведение XX века, настоящий шедевр, о котором я давно мечтал, чтобы он вновь был станцован на сцене.
Второе произведение специально заказано молодому московскому хореографу Дмитрию Антипову. Балет «Дом у дороги» раскрывает тему войны и создан на музыку не менее выдающегося русского композитора Валерия Гаврилина», – рассказал Юрий Бурлака, заслуженный артист России, художественный руководитель балета самарского театра.
На спектакль были приглашены участники СВО и члены их семей. Для многих из них посещение театра стало возможностью провести время вместе, почувствовать поддержку и обратиться к музыке, которая на протяжении десятилетий помогает людям переживать сложные исторические моменты.
«Я благодарю за возможность побывать на этом мероприятии. Сегодняшняя дата имеет особое значение, потому что первое исполнение прозвучало в 1942 году здесь, в Куйбышеве. Искусство всегда объединяет людей, несмотря на любые обстоятельства. Музыка помогает сохранять веру и дает силы в трудные времена. Еще раз хочу выразить благодарность работникам культуры и всем, кто поддерживает семьи и участников специальной военной операции», – поделилась Алевтина Захарова, супруга погибшего участника СВО.

Одноактный балет «Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский.

Партии 5 марта исполнили: Девушка – Екатерина Панченко; Юноша – Дмитрий Петров; Предатель – Эдуард Хасанов. Дирижёр - Алишер Бабаев.

Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков. Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.
Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961). Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961). Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов.

Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Твардовского, рассказывает камерную историю о торжестве Веры, Надежды и Любви, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии.

Партии 5 марта исполнили: Девушка, солдатка – Полина Чеховских; Парень, солдат – Николай Выломов. Дирижёр - Алишер Бабаев.

Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов. Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова. Художник по видеоконтенту – Дмитрий Громов. Художник по свету – Сергей Дильдин. 

 

Фото:   Анна Рубакова/САТОБ

