В Самарском областном художественном музее откроется выставка Вячеслава Сайкова «Артефакты нашего времени»

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Художник родился в Ульяновске в 1954 году, после окончания художественной школы получил профессиональное образование в Пензенском Художественном училище им. К.А. Савицкого. С 1976 года принимал участие в художественных выставках,

сначала областного, а позднее и международного значения – в выставке «Соц Арт» 1989 года в Польше, «АРТ Москва» в 2010 и в 2012 годах. Сотрудничал с ведущими галереями страны: в 2010 году в Восточной галерее состоялась его персональная выставка. Работы Вячеслава Сайкова представлены в частных коллекциях в России и за рубежом.

"Все работы художника завораживающе многослойны в восприятии. Используя стилистические приемы гиперреализма, автор преподносит зрителю артефакты нашего времени, на которые мы по привычке почти не обращаем внимания: стол, кнопка лифта, столовые приборы, замок и многие другие предметы привлекают наше внимание с холста больше, чем в реальной жизни. Те или иные философские аспекты Вячеслав Сайков рассматривает под своим индивидуальным углом зрения: рельсы, забор символизируют скоротечность времени; собака в парке или обнаженный человек, сидящий у вазона с цветами выступают символами одиночества. Свои творческие эксперименты художник не прекращает, поэтому одни и те же образы мы находим как в ярких колористических и, наоборот, в максимально сдержанных решениях", - рассказали в пресс-служба музея.

Вячеслав Сайков считает, что картины должны говорить сами за себя, поэтому не дает им названия.