В Самарском театре состоится балетный вечер

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29 апреля 2022 в 18:30 в Самарском театре оперы и балета имени Шостаковича в завершение XXI Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест состоится балетный вечер под названием «Эпоха Чернышёва. По страницам балетов Мастера». Художественный руководитель балета САТОБ Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева – самого креативного балетмейстера в истории нашего театра.

Народный артист РСФСР Игорь Чернышев возглавлял балетную труппу Куйбышевского, позже Самарского театра почти двадцать лет: 1976-1995. Он поставил здесь более 30 уникальных авторских спектаклей, включая мировые премьеры балетов «Помните!» (1981) на музыку Андрея Эшпая и «Мужество» (1985) на музыку Владислава Успенского. В 1991-1993 годах он параллельно был директором театра.

Будучи солистом Кировского (Мариинского) театра оперы и балета, Игорь Чернышев имел возможность поработать с одним из самобытнейших советских балетмейстеров Леонидом Якобсоном. Партнершей Чернышева в спектаклях Якобсона была Алла Шелест: эмблемой нашего Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест стала историческая видеозапись, где они вместе исполняют миниатюру Якобсона «Вечный идол».

На страницах балетов Мастера появлялись и классические балетные сюжеты, и совершенно новые, найденные им самим или подсказанные эпохой. Первые будут представлены в программе номерами из балетов «Золушка» и «Щелкунчик», вторые – номерами из таких балетов, как «Антоний и Клеопатра», «Поэма двух сердец», «Маленький принц», «Ангара», «Спартак». Отдельное место занимает сюита из балета «Гусарская баллада» – ей отдано все первое отделение вечера. Этот балет, поставленный в 1980 году, стал одним из достижений, за которые нашему театру присвоили звание академического.

В партии Шурочки Азаровой дебютирует Алиса Карпычева. Роль поручика Ржевского исполнит премьер театра Дмитрий Петров.

На вечере будет присутствовать дочь Игоря Чернышева – Ульяна Чернышева.