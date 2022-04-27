В Самарском театре состоится балетный вечер

Я нашел ошибку
Главные новости:
 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.
На молодежных Дельфийских играх России делегация Самарской области одержала уверенную победу
В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд из Самары, Тольятти, Владивостока, Москвы, Боброва, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и Череповца.
В СКК "Дворец спорта" стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет"
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%.
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Ка захстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском театре состоится балетный вечер

27 апреля 2022 13:11
118
В Самарском театре состоится балетный вечер

29 апреля 2022 в 18:30 в Самарском театре оперы и балета имени Шостаковича в завершение XXI Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест состоится балетный вечер под названием «Эпоха Чернышёва. По страницам балетов Мастера». Художественный руководитель балета САТОБ Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева – самого креативного балетмейстера в истории нашего театра.

Народный артист РСФСР Игорь Чернышев возглавлял балетную труппу Куйбышевского, позже Самарского театра почти двадцать лет: 1976-1995. Он поставил здесь более 30 уникальных авторских спектаклей, включая мировые премьеры балетов «Помните!» (1981) на музыку Андрея Эшпая и «Мужество» (1985) на музыку Владислава Успенского. В 1991-1993 годах он параллельно был директором театра.

Будучи солистом Кировского (Мариинского) театра оперы и балета, Игорь Чернышев имел возможность поработать с одним из самобытнейших советских балетмейстеров Леонидом Якобсоном. Партнершей Чернышева в спектаклях Якобсона была Алла Шелест: эмблемой нашего Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест стала историческая видеозапись, где они вместе исполняют миниатюру Якобсона «Вечный идол».

На страницах балетов Мастера появлялись и классические балетные сюжеты, и совершенно новые, найденные им самим или подсказанные эпохой. Первые будут представлены в программе номерами из балетов «Золушка» и «Щелкунчик», вторые – номерами из таких балетов, как «Антоний и Клеопатра», «Поэма двух сердец», «Маленький принц», «Ангара», «Спартак». Отдельное место занимает сюита из балета «Гусарская баллада» – ей отдано все первое отделение вечера. Этот балет, поставленный в 1980 году, стал одним из достижений, за которые нашему театру присвоили звание академического.

В партии Шурочки Азаровой дебютирует Алиса Карпычева. Роль поручика Ржевского исполнит премьер театра Дмитрий Петров.

На вечере будет присутствовать дочь Игоря Чернышева – Ульяна Чернышева.

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
454
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1121
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
466
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
483
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
692
Весь список