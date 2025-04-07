В самарском театре драмы состоялась премьера комедии Женитьба Бальзаминова

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4, 5 и 6 апреля на исторической сцене Самарского театра драмы им. М. Горького с успехом прошли премьерные показы спектакля «Женитьба Бальзаминова» (12+).

Казалось бы, что нового может преподнести пьеса, написанная 164 года назад, особенно когда уже более шестидесяти лет есть классическая её экранизация? Но молодые режиссёры умеют удивлять. Райские сады как воплощение мира грёз главного героя, свадьба с элементами карнавала и сюрреалистичный микс эпох и цветов произвели впечатление на самарскую публику.

Следующие показы спектакля «Женитьбы Бальзаминова» запланированы на 24 и 25 апреля.

Режиссёр Ирина Васильева, художник-постановщик, художник по костюмам Нина Юнгвальд-Хилькевич, художник по свету Павел Бабин.

Фотограф – Евгения Смирнова.

Фотограф Евгения Смирнова