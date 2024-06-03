В Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Два благородных дона"

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7, 8, 9, 20 июня Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру музыкально-драматического спектакля «Два благородных дона» (16+). Событие состоится в рамках Большого театрального фестиваля, который проходит на сцене Самарской драмы в июне.

Спектакль поставлен по пьесе двух самарских писателей – Леонида Острецова и Александра Немировского. Автор музыки – самарский композитор Андрей Колесников.

В спектакле встретятся два знаменитых героя – Дон Жуан и Дон Кихот. В постановке есть всё: ирония, любовь, интрига, размышления, конфликт двух героев с разными мировоззрениями – «благородного рыцаря», который всегда верит в победу добра и разума, с более реалистичным идальго, не готового тратить жизнь на заведомо проигрышную «борьбу с мельницами».

Зрителей премьерного блока 7, 8 и 9 июня перед спектаклем ждёт перформанс – испанская музыка, выставка костюмов и жаркий пасадобль. А чтобы разделить эмоции от погружения в Испанию, театр предлагает зрителям прийти в чёрно-красной одежде – в духе костюмов и декораций «Двух благородных донов».

Режиссёр–постановщик – Джемма Аветисян (Новосибирск)

Художник–постановщик – Екатерина Малинина (Санкт–Петербург)

Режиссёр по пластике – Ярослав Францев (Москва)

Сценический бой – Алексей Егоршин

Художник по свету – Игорь Тупикин (Санкт–Петербург)

Хормейстер – заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова

Педагог по вокалу – Влада Филиппова

Консультант по вокалу – Анна Могутина (Москва)