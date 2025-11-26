Я нашел ошибку
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"

26 ноября 2025 13:53
85
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка

25-31 декабря 2025 года и 2-4 января 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы мюзикла «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро (6+).  

Мюзикл «Золушка» – это классическая сказочная история. История о смелости быть собой, о праве выбрать свою дорогу и пройти по ней с тем, кто увидит и полюбит тебя настоящего, бросить вызов предрассудкам и навязанным стереотипам. 

Золушка волей судьбы оказалась прислугой в собственном доме, а Принц – пленником дворцовых условностей и отцовских ожиданий. Оба они томятся в одиночестве, оба мечтают об иной, настоящей жизни. Фея готова помочь им, но внезапно волшебный механизм Времени даёт сбой и всë летит кувырком: Золушка и Принц никак не могут повстречаться. Казалось бы, шанс на счастье упущен... Но Время готовит им восхитительный подарок, которым каждый из героев должен суметь воспользоваться.

Волшебная музыка, сказочные декорации и визуальные эффекты погружают зрителей в атмосферу настоящей магии и чудес, оставляя незабываемые впечатления. 

Композитор Данил Борисов, автор либретто Виктория Борисова, режиссёром выступила известный в России постановщик мюзиклов Дарья Борисова.

Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта. Для удобства маленьких зрителей Самарский театр драмы изготовил специальные подушки-бустеры и надеется, что на спектакль будут приходить семьями. Билеты можно приобрести и по «Пушкинской карте». 

Мюзикл «Золушка» останется в репертуаре Самарского театра, но будет показываться только в новогодние каникулы, то есть, следующие спектакли состоятся через год.

