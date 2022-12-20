В самарском театре драмы прошла генеральная репетиция премьерного спектакля «Фредерик, или Бульвар преступлений»

317

В Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького 19 декабря 2022 года прошла генеральная репетиция или, как часто говорят в театральных кругах, прогон спектакля «Фредерик, или Бульвар преступлений» по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта в постанове питерского режиссера, директора - художественного руководителя «Театра на Литейном» Сергея Морозова.

Спектакль поставлен к юбилею заслуженного артиста России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимира Гальченко. Премьера спектакля - 27,28, 29 января 2023 года. 29 января на сцене театра драмы в 18.00 состоится чествование юбиляра, бенефис Владимира Гальченко.

Владимир Гальченко играет в спектакле главную роль – актера Фредерика Леметра.

- Этот спектакль о театре и не только о нем, потому что театр - это не сугубо творческая организация, - рассуждает артист Владимир Гальченко. – В России всегда театр был больше, чем театр - это и трибуна, и отдушина. И пьеса не только о театре, а о нашей жизни. Там очень много узнаваемых вещей сегодняшних, такое ощущение, что пьеса написана вчера.

Режиссер спектакля Сергей Морозов уже имел опыт работы с произведениями Эрика-Эмманюэля Шмитта.

- Действительно это не первая встреча с материалом Шмитта, - рассказывает Сергей Морозов. - У него потрясающая любовь к жизни и нежное отношение к человеку. Возможно, он в чем-то идеалист, потому что создает в некотором роде фантазийный мир. Его пьесы о личности, в первую очередь, и потому их хочется ставить на сцене.

По словам режиссера, пьеса «Фредерик, или Бульвар преступлений» - это спектакль-исследование личности художника с его противоречиями.

- В спектакле мы говорим в первую очередь про человека, сомневающегося в себе, запутавшегося на каком-то определенном периоде жизни, отчаявшемся отыскать смысл, но пытающегося поверить в чудо, - продолжает Сергей Морозов. - В спектакле есть и лирическая тема преданности женщины, и поиск женщиной своего мужчины, своей судьбы и опоры. Политический аспект, который существует у Шмитта, будет звучать лишь фоном взаимоотношений художника и власти.

В спектакле задействована большая часть труппы Самарского академического театра драмы им. Максима Горького – более 30-ти человек. Наряду с Владимиром Гальченко в спектакле играют заслуженные артисты России Всеволод Турчин, Елена Лазарева, Валентин Пономарев, Юрий Машкин, заслуженные артисты Самарской области Владимир Сапрыкин, Федор Степаненко. Также задействованы Анастасия Ермилина, Ольга Жукова, Екатерина Конурина, Иршат Байбиков Ярослав Василенко, Владимир Морякин, Игорь Новиков, Елена Ивашечкина, Михаил Гришухин, Савва Зорин, Андрей Нецветаев, Лидия Крамер, Виолетта Шулакова, Герман Загорский, Виктор Мирный, Пётр Жуйков, Алексей Егоршин, Любовь Анциборова и др., сообщает пресс-служба театра.

Фото: Александр КРЫЛОВ